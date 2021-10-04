Раньше было принято на подъзде к такому мосту подвешивать длинную, но лёгкую трубу на тросах,нибо несколько труб,иногда на цепях. Подвешивали на уровне ниже высоты моста. О невозможности проезда зазевавшийся водитель узнавал по звонкому удару по крыше или грузу. И сейчас кое-где можно это встретить.

Шедевральный непроезд видел много лет назад в районе ботсада. Газ-51 с грузом кубической формы не проехал под свисающей толстой веткой дерева. Куб застыл между кузовом и веткой опираясь на них одними только верлинами граней. Итого две оочки опоры, машина вжата до посадки кузова на ось. Ничто не разбито, разве что,рессоры могли лопнуть у машины.