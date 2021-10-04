Как сообщает портал VL.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 58-летний водитель тягача Mitsubishi Fuso, перевозивший экскаватор Doosan, двигался со стороны Спортивной улицы Владивостока в направлении Луговой и, проезжая под железнодорожным мостом, зацепил его рукавом экскаватора. В результате частично обрушилось пролетное строение. На записи с камеры видно, как после проезда большегруза центральный пролет моста буквально осыпается на дорогу, а следом падает большой кусок строения с перилами.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Закрыт пятый путь для движения грузовых составов, сообщают в мэрии города. На движение пассажирских и пригородных поездов обрушение не повлияло — по этому пути они не ходят. Ущерб от произошедшего уточняется, добавляют в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.