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Камера сняла, как железнодорожный мост осыпался после проезда трала с экскаватором во Владивостоке

Грузовик с экскаватором обрушил железнодорожный мост во Владивостоке

Негабарит обрушил железнодорожный мост, проходивший над одной из улиц Владивостока. Чудом ни одна из ехавших мимо машин не угодила под обломки. То, как мост посыпался после удара тяжелой техникой, попало на видео.

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Как сообщает портал VL.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 58-летний водитель тягача Mitsubishi Fuso, перевозивший экскаватор Doosan, двигался со стороны Спортивной улицы Владивостока в направлении Луговой и, проезжая под железнодорожным мостом, зацепил его рукавом экскаватора. В результате частично обрушилось пролетное строение. На записи с камеры видно, как после проезда большегруза центральный пролет моста буквально осыпается на дорогу, а следом падает большой кусок строения с перилами.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Закрыт пятый путь для движения грузовых составов, сообщают в мэрии города. На движение пассажирских и пригородных поездов обрушение не повлияло — по этому пути они не ходят. Ущерб от произошедшего уточняется, добавляют в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Фото: Администрация Владивостока

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Раньше было принято на подъзде к такому мосту подвешивать длинную, но лёгкую трубу на тросах,нибо несколько труб,иногда на цепях. Подвешивали на уровне ниже высоты моста. О невозможности проезда зазевавшийся водитель узнавал по звонкому удару по крыше или грузу. И сейчас кое-где можно это встретить.
Шедевральный непроезд видел много лет назад в районе ботсада. Газ-51 с грузом кубической формы не проехал под свисающей толстой веткой дерева. Куб застыл между кузовом и веткой опираясь на них одними только верлинами граней. Итого две оочки опоры, машина вжата до посадки кузова на ось. Ничто не разбито, разве что,рессоры могли лопнуть у машины.
А13579
Вот так бывает, когда профессионалов заменяют на профессиАналов.
мухомор
ОСАГО не зватит.
в комментарии приглашаются свидетели секты "мосты неправильно построили" для дачи показаний по существу.
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