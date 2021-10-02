FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Красная» линия метро Петербурга возвращается к привычному ритму после падения пассажирки на пути

После двадцатиминутного перерыва движение поездов Кировско-Выборгской линии метро Петербурга восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба подземки 2 октября.

0
Печать

С 15:07 поезда набирают пассажиров на всех станциях от «Девяткино» до «Проспекта Ветеранов». Увеличенный интервал между составами восстанавливается. В 15:14 разрешили посадку на станции «Площадь Восстания», подтверждает читательница «Фонтанки».

Движение поездов по «красной» линии приостановили после того, как под вагоном на этой станции оказалась женщина. Дольше всего уехать не могли на участке «Площадь Ленина» — «Нарвская».

Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В метро уточнили, что пассажирку вернули на платформу живой, но её состояние внушает серьёзные опасения. По предварительной информации, на путях женщина оказалась без постороннего вмешательства — её не оставила равнодушной судьба героини романа Льва Толстого.

Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний