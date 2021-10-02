С 15:07 поезда набирают пассажиров на всех станциях от «Девяткино» до «Проспекта Ветеранов». Увеличенный интервал между составами восстанавливается. В 15:14 разрешили посадку на станции «Площадь Восстания», подтверждает читательница «Фонтанки».



Движение поездов по «красной» линии приостановили после того, как под вагоном на этой станции оказалась женщина. Дольше всего уехать не могли на участке «Площадь Ленина» — «Нарвская».

