Тихие охотники Петербурга и Ленобласти никак не хотят завершать сезон. Даже ударившие по региону холода их не останавливают.



Как сообщают 1 октября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте», большинству с «охотой» не везет: «Почти ничего не растёт, кроме горькушек». На фотографиях, правда, замечены и белые.