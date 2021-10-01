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«Шляпа как буханка хлеба». Грибной сезон уходит, но тихие охотники все еще ставят рекорды

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Тихие охотники Петербурга и Ленобласти никак не хотят завершать сезон. Даже ударившие по региону холода их не останавливают.

Как сообщают 1 октября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте», большинству с «охотой» не везет: «Почти ничего не растёт, кроме горькушек». На фотографиях, правда, замечены и белые.

Впрочем, другой «охотник» из Приозерского района Ленобласти пишет, что хоть и ехал за волнушками, его неожиданно обрадовали и «благородные» грибы.

Рекорды, впрочем, петербуржцы больше не ставят. Зато ими хвастаются из Пензы: там удалось найти белый на 1300 граммов. «Шляпа как буханка сеяного хлеба, причем был не червивый и не старый», — рассказывает автор нового рекорда.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербурженка нашла «нереально редкую» феолепиоту.

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