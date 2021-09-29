Сентябрь подходит к концу, а грибной сезон в Ленобласти ещё в разгаре. Некоторые закрывают его принудительно, не потому, что в лесу больше ничего нет, а потому, что дома место закончилось.



Грибники продолжают собирать и белые и подосиновики. И продолжают делиться фотоотчётами в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

