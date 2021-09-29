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Грибной сезон продолжается. Петербурженка нашла «нереально редкую» феолепиоту

В лесах Ленобласти собирают белые и подосиновики

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Иллюстрация Антона Кубышкина / <a href="https://vk.com/grib_spb" class="io-leave-page _" target="_blank">«Грибы и грибники СПб»</a>
Иллюстрация Антона Кубышкина / «Грибы и грибники СПб»
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Сентябрь подходит к концу, а грибной сезон в Ленобласти ещё в разгаре. Некоторые закрывают его принудительно, не потому, что в лесу больше ничего нет, а потому, что дома место закончилось.

Грибники продолжают собирать и белые и подосиновики. И продолжают делиться фотоотчётами в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

Находят и совсем редкие грибы. Например, Людмила встретила загадочную феолепиоту (Phaeolepiota aurea), «Нереально редкий, почти золотой, люминесцентный представитель исчезающего вида», — рассказывает она. Феолепиоту многие считают съедобной, но некоторые исследования показывают, что в ней содержится синильная кислота и опасное количество кадмия.

Установившееся бабье лето, почти без заморозков, способствует росту грибов, так что тихую охоту можно продолжать. Но не все могут. «Как бы ни хотелось продлить это действо, но... Морозилка забита, холодильник забит, в ванной отмокают очередные грибы для соления, родня меня ненавидит. Впервые закрываем сезон не потому, что грибов нет, а потому, что места для их хранения уже нет», — делится ещё одна Людмила.

Иллюстрация Антона Кубышкина / <a href="https://vk.com/grib_spb" class="io-leave-page _" target="_blank">«Грибы и грибники СПб»</a>
Иллюстрация Антона Кубышкина / «Грибы и грибники СПб»

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Комментарии (2)

Alkaline
Нашла и вывала нахрен! Что тут скажешь!
07A
В этом году значительно меньше смертельных отравлений грибами-естественный отбор работает!
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