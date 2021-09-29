Сентябрь подходит к концу, а грибной сезон в Ленобласти ещё в разгаре. Некоторые закрывают его принудительно, не потому, что в лесу больше ничего нет, а потому, что дома место закончилось.
Грибники продолжают собирать и белые и подосиновики. И продолжают делиться фотоотчётами в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».
Находят и совсем редкие грибы. Например, Людмила встретила загадочную феолепиоту (Phaeolepiota aurea), «Нереально редкий, почти золотой, люминесцентный представитель исчезающего вида», — рассказывает она. Феолепиоту многие считают съедобной, но некоторые исследования показывают, что в ней содержится синильная кислота и опасное количество кадмия.
Установившееся бабье лето, почти без заморозков, способствует росту грибов, так что тихую охоту можно продолжать. Но не все могут. «Как бы ни хотелось продлить это действо, но... Морозилка забита, холодильник забит, в ванной отмокают очередные грибы для соления, родня меня ненавидит. Впервые закрываем сезон не потому, что грибов нет, а потому, что места для их хранения уже нет», — делится ещё одна Людмила.