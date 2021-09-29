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Хоть и холодное, но всё-таки бабье лето. В Петербурге понемногу теплеет

В Петербурге ожидается 11–13 градусов, без осадков

Бабье лето разгорается. В этом году оно холодное, в отличие от календарного лета, хотя положительная температурная динамика несомненна.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в городе будет без осадков, утром можно местами застать туман. Ветер слабый. Температура воздуха с ночных 5–7 градусов днём повысится до 11–13. Атмосферное давление будет мало меняться.

По сравнению со среднестатистической погодой сегодня ожидается больше солнца и меньше ветра. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (а сегодня — переменная облачность), от 4 до 13 градусов в течение суток. Самое холодное 29 сентября выдалось в 1968 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».

Если вчера было до 12 градусов тепла, сегодня — 13, то завтра обещают все 14. И снова без осадков.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Nazarlik!
По каким тогда критериям это зовут Летом? Чё не сухая осень 😏
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