Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в городе будет без осадков, утром можно местами застать туман. Ветер слабый. Температура воздуха с ночных 5–7 градусов днём повысится до 11–13. Атмосферное давление будет мало меняться.



По сравнению со среднестатистической погодой сегодня ожидается больше солнца и меньше ветра. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (а сегодня — переменная облачность), от 4 до 13 градусов в течение суток. Самое холодное 29 сентября выдалось в 1968 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».

