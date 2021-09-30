Ремонт дорожного покрытия и трамвайных путей, а также работы по прокладке коммуникаций с 1–2 октября изменят схемы движения транспорта в нескольких районах Петербурга. Об этом 30 сентября предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

В связи с ремонтом трамвайных путей, который ведет АО «НИК», с 1 октября до 27 декабря ограничат движение транспорта на двух улицах: по улице Ярослава Гашека от Купчинской улицы до Бухарестской улицы;

от Купчинской улицы до Бухарестской улицы; по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Кроме того, со 2 по 3 октября на Светлановском проспекте ограничат движение у улицы Орбели. ООО «Специализированный застройщик «Созидание» будет прокладывать там водопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 21:00 1 октября до 6:00 5 октября в связи с прокладкой газопровода будет закрыто движение по нечетной стороне набережной реки Карповки в направлении от Карповского моста к Геслеровскому мосту. Работы выполнит ООО «Энергострой». А дорожный ремонт с 1 октября по 6 ноября будет ограничивать и перекрывать проезд по улице Профессора Попова от Песочной набережной до Аптекарского проспекта. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Закрывать будут: с 9 по 10 октября — участок улицы Профессора Попова от Вяземского переулка до Песочной набережной; с 17 по 18 октября — улицу Профессора Попова от проспекта Медиков до Вяземского переулка без перекрестка с Каменноостровским проспектом; с 24 по 25 октября — улицу Профессора Попова от Аптекарского проспекта до проспекта Медиков без перекрестка с Каменноостровским проспектом.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Также с 1 октября и до 20 декабря будет ограничен проезд по проспекту Солидарности от улицы Дыбенко до улицы Подвойского. АО «Трест» будет ремонтировать там дорогу в зоне трамвайных путей.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Со 2 по 15 октября для прокладки водопровода перекроют движение по улице Евдокима Огнева от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта. Объезд предусмотрен по Дальневосточному проспекту, улице Дыбенко, Искровскому проспекту и улице Крыленко. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Помимо этого, со 2 октября и до начала ноября СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дороги в Красногвардейском районе и в Парголово. До 1 ноября будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по Якорной улице от Красногвардейской площади до тупика, но без перекрестка с проспектом Энергетиков, и до 2 ноября — по Заречной и Парковой улицам и Ольгинской дороге.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





