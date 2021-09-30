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Scorpions анонсировали новый альбом, записанный по технологии 1980-х

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Немецкая рок-группа Scorpions анонсировала новый альбом и мировой тур. Информация о датах появилась 29 сентября.

Выход пластинки под названием Rock Believer — 19-й студийной в дискографии коллектива — запланирован на февраль 2022 года. Но еще до этого, 21 октября, музыканты выложат первый сингл с нее — Peacemaker («Миротворец»).

По словам солиста группы Клауса Майне, «у альбома — ДНК Scorpions и композиции Шенкера и Майне (основатель коллектива — гитарист Рудольф Шенкер и Майне являются авторами большинства композиций коллектива. — Прим. ред.) в сердце».

«Мы записывали альбом, играя в ансамбле вживую в одном помещении, как делали это в 1980-е», — рассказал певец.

Тур в поддержку пластинки начнется с Лас-Вегаса, где Scorpions в марте-апреле сыграют сразу 9 шоу, после чего музыканты перелетят Атлантику и начнут европейскую часть гастролей. Их график еще дополняется, и с учетом многолетней взаимной любви группы и российских слушателей, скорее всего, Россия в нем еще появится.

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Комментарии (2)

Komarinsk2019
Да, точно!!
kоt-obormot
Пора, пора уже "ветер перемен" опять напевать.
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