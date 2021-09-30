Немецкая рок-группа Scorpions анонсировала новый альбом и мировой тур. Информация о датах появилась 29 сентября.



Выход пластинки под названием Rock Believer — 19-й студийной в дискографии коллектива — запланирован на февраль 2022 года. Но еще до этого, 21 октября, музыканты выложат первый сингл с нее — Peacemaker («Миротворец»).



По словам солиста группы Клауса Майне, «у альбома — ДНК Scorpions и композиции Шенкера и Майне (основатель коллектива — гитарист Рудольф Шенкер и Майне являются авторами большинства композиций коллектива. — Прим. ред.) в сердце».

