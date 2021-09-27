В конце сентября изменятся схемы движения транспорта в Центральном и Кировском районах Петербурга. Участок набережной Мойки сузят до середины весны.
Как сообщает 27 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 28 сентября 2021 года по 15 апреля 2022 года будет ограничено движение транспорта по набережной реки Мойки на участке от Кирпичного переулка до Гороховой улицы. Там для работ по заказу Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича разместят пешеходную галерею и строительные леса.
С 30 сентября по 1 октября, а также со 2 по 3 октября и с 9 по 10 октября ограничат проезд по набережной реки Екатерингофки от Шотландской улицы до Двинской улицы. Там ООО «ПетербургГаз» будет заниматься устройством электрохимзащиты.