Петербургский парламент возглавят выходцы из Смольного

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В среду, 29 сентября, в петербургском парламенте выберут руководителя. Ни один из собеседников «Фонтанки» не сомневается: новым спикером станет до недавнего времени «политический» вице-губернатор Александр Бельский, которого ещё недавно за попытку вмешательства в выборы ругала глава ЦИКа Элла Памфилова. На руководящую роль претендует и Николай Бондаренко, тоже трудившийся вице-губернатором. Решать судьбу петербургского парламента будут вместе с секретарём федерального генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.



Накануне первого заседания нового созыва петербургского парламента на Конногвардейском бульваре, в офисе «Единой России» соберётся консилиум. Проекты решений, которые там будут приняты, уже подготовлены, рассказали «Фонтанке» двое знакомых с ситуацией собеседников в партии. В одном из них петербургская партия власти рекомендует избранным депутатам поддержать на пост спикера Законодательного собрания бывшего вице-губернатора Александра Бельского. Ещё недавно глава Центризбиркома Элла Памфилова, ругая петербургские выборы, обещала пожаловаться на него в СК и прокуратуру: «Абсолютный конфликт интересов, человек, который занимался внутренней политикой, одновременно шёл в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии, вместе с некоторыми, той «пятой колонной» в членах комиссии, которая противопоставила себя и ЦИКу, и закону, и праву». Впрочем, формально он отвечал только за организационные вопросы, связанные с технической частью работы избиркомов.

Понятийное решение о том, что он займёт эту должность, было принято ещё весной, перед началом выборов, утверждают близкие к Смольному собеседники. Однако политика — дело нестабильное, не все принятые кадровые вопросы завершаются так, как изначально были запланированы. До последнего момента, говорит ещё один собеседник «Фонтанки», близкий к «Единой России», обсуждался вопрос о возможности отдать эту должность главе регионального МЧС Алексею Аникину. «Губернатор договаривался о его участии в выборах с министром МЧС. Но ещё до выборов министр погиб. Поэтому были сложности, но в итоге в последний день Аникин отказался от мандата и остался работать в МЧС»,-утверждает собеседник.



Выборы спикера петербургского парламента — дело альтернативное. Однако обычно «конкурент» — технический. «Кто составит пару в этом плане Бельскому, он должен решить сам. Вряд ли это будет Марина Вячеславовна Лыбанева (Макарова), но идет обсуждение о том, какую руководящую должность она могла быть занять в системе комитетов и комиссий»,- рассказал собеседник в партии. На вопрос, может ли она возглавить парламентскую комиссию по культуре и образованию (в администрации Петроградского района она отвечала именно за образование), источник не ответил.

По данным «Фонтанки», на роль вице-спикера претендует экс-вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко. А вот на счёт второго вице-спикера ещё идут консультации, говорят в партиях. «У КПРФ и у «Справедливой России» по 7 и 5 мандатов. Чтобы договориться с ними о мирном сосуществовании, рассматривается вариант предложить кому-то из этих фракций должность вице-спикера. Ещё до выборов предполагалось, что таковым станет Владимир Шамахов, директор регионального филиала Академии госслужбы, но он снялся с выборов»,-говорят собеседники «Фонтанки».



На вопросы «Фонтанки» о планах на кресло спикера ЗакСа Бельский не ответил. Также «Фонтанке» не удалось связаться с Николаем Бондаренко. В «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР сообщили, что ещё ведут партийные консультации, выдвигать или нет кого-то на пост главы заксобрания или поддержать того, кого выдвинут другие фракции.

Александру Бельскому 46 лет. Он получил экономическое образование, работал после университета на «Северной верфи», говорится в его официальной биографии. Карьеру политика он начал в муниципальном образовании Сестрорецк, которое входит в состав Курортного района. Именно эта территория стала кузницей кадров нынешнего губернатора Петербурга Александра Беглова: например, глава горизбиркома Петербурга Наталья Чечина до того, как заняться выборами руководила Курортным районом. 20 лет назад Беглов и сам был главой администрацией этого района. Впрочем, как заявлял Бельский в интервью СМИ, познакомился он с нынешним главой города позже на почве религии: он возглавлял Фонд святых Первоверховных апостолов Петра и Павла подводного флота России при храме в Сестрорецке, Беглов же входил в попечительский совет храма.



До 2014 года Бельский занимался бизнесом и был управляющим IBP–Group — производителя традиционной русской выпечки, ватрушек и пирогов. В 2014-м году он возглавил муниципальное образование города Сестрорецка. Секретарь «Единой России» Вячеслав Макаров от имени партии и глава Курортного района Алексей Куимов настойчиво предлагали на этот пост руководителя Сестрорецкого спортивно-технического центра и владельца автошколы Александра Ваймера, получившего максимум голосов избирателей. Члены совета шестью голосами против четырех избрали Бельского.

«Фонтанка» писала, как в муниципальном образовании, которым на тот момент руководил Бельский, происходило типичное: за муниципальные контракты боролись фирмы с одним и тем же телефоном и родственными связями.

Карьера Бельского изменила вектор с муниципального на городской после прихода к власти губернатора Александра Беглова. Спустя три месяца после ухода Георгия Полтавченко Бельский получил должность председателя комитета территориального развития. Именно это ведомство отвечает за политические процессы в городе. Спустя год после губернаторских выборов и почти сразу после проведения голосования по изменению Конституции Бельский получил повышение до вице-губернатора по внутренней политике.



На этой должности он не был публичным: разве что высказывался против разгона митингов силовыми средствами. Завсегдатаи Смольного отмечают, что он был чуть ли единственный из высокопоставленных чиновников, которые могли позволить себе ходить на работу без костюма

Одним из его решений стало приглашение на должность главы совета директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Александра Малькевича, выходца из структур, связанных с Евгением Пригожиным.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

