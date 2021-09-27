Петербурженка пошла на охоту, но подстрелила лишь себя

Врачам Тосненской ЦРБ пришлось вынимать пулю из ноги жительницы Петербурга после охоты.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы в Тосно, куда самостоятельно около 9 утра обратилась 48-летняя женщина с огнестрельным ранением. У раненой жительницы Петербурга пуля застряла в стопе и был перелом пальца.



По предварительной информации, пострадавшая была на охоте со своим знакомым. По её словам, она хотела перезарядить ружье, но по неосторожности выстрелила себе в ногу. Оружием женщина владеет меньше года, оно официально зарегистрировано.

