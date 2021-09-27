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Петербурженка пошла на охоту, но подстрелила лишь себя

В лесу под Тосно петербурженка прострелила себе ногу во время охоты

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Врачам Тосненской ЦРБ пришлось вынимать пулю из ноги жительницы Петербурга после охоты.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы в Тосно, куда самостоятельно около 9 утра обратилась 48-летняя женщина с огнестрельным ранением. У раненой жительницы Петербурга пуля застряла в стопе и был перелом пальца.

По предварительной информации, пострадавшая была на охоте со своим знакомым. По её словам, она хотела перезарядить ружье, но по неосторожности выстрелила себе в ногу. Оружием женщина владеет меньше года, оно официально зарегистрировано.

Проводится проверка.

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Комментарии (9)

BobCat2
Ну если уж тети-полицейские не могут разрядить оружие и стреляют в оружейке (пару-тройку месяцев назад тут была новость), то даме 40+ с опытом меньше года это точно можно простить. Зато теперь она либо бросит это дело, либо же будет относится серьезнее - и то и другое плюс для окружающих.
кто-то страшный
Я так понимаю, "зайкой" и "уточкой" её мужику теперь называть противопоказано.
265939387
Ощути себя зайчиком!
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