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Мотоциклист и велосипедист встретились на Непокорённых и попали в одну больницу

Двое «двухколёсных» неудачно закрыли сезон на севере Петербурга.

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Оба пострадавших в ДТП на проспекте Непокорённых, 72Б, в ночь с 26 на 27 сентября отправились в больницу на Вавиловых. Об этом сообщает движение «Мотосолидарность» в своём паблике «ВКонтакте».

По словам очевидцев из «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», мотоциклист на «Хонде» сбил велосипедиста. Мотоцикл оказался на клумбе, велосипед остался на проезжей части.

По данным «Мотосолидарности», госпитализированы оба. Про мотоциклиста известно, что он в тяжёлом состоянии.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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Комментарии (1)

dimas062
Велосипедист наверно ехал как можно ближе к правому краю проезжей части, а мотоциклист пытался по бордюру прокатиться, как ещё они могли встретиться нет объяснений.
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