Оба пострадавших в ДТП на проспекте Непокорённых, 72Б, в ночь с 26 на 27 сентября отправились в больницу на Вавиловых. Об этом сообщает движение «Мотосолидарность» в своём паблике «ВКонтакте».



По словам очевидцев из «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», мотоциклист на «Хонде» сбил велосипедиста. Мотоцикл оказался на клумбе, велосипед остался на проезжей части.

