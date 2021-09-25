В Петербурге водитель такси не захотел принимать поддельную купюру. Тогда на него направили пистолет

Водитель такси нарвался на агрессивного пассажира в Красносельском районе Петербурга. Вместо денег он достал пистолет.



Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, накануне около двух часов ночи на улице Маршала Захарова остановилось «Яндекс.Такси». Пассажир протянул деньги, водитель разглядел в купюре признаки подделки, о чём собирался рассказать полицейским.



Номер на мобильном ему набрать не дали. Пассажир выстрелил из пистолета, выскочил из автомобиля и убежал. После чего водитель всё же обратился в полицию.

