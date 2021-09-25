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В Петербурге водитель такси не захотел принимать поддельную купюру. Тогда на него направили пистолет

Пассажир «Яндекс.Такси» стрелял в водителя в Петербурге

Водитель такси нарвался на агрессивного пассажира в Красносельском районе Петербурга. Вместо денег он достал пистолет.

Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, накануне около двух часов ночи на улице Маршала Захарова остановилось «Яндекс.Такси». Пассажир протянул деньги, водитель разглядел в купюре признаки подделки, о чём собирался рассказать полицейским.

Номер на мобильном ему набрать не дали. Пассажир выстрелил из пистолета, выскочил из автомобиля и убежал. После чего водитель всё же обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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