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Нападение убийцы на самокате на мужчину в парке Героев-пожарных оказалось «заказом». Петербуржец прятался от ножа в пруду из-за гаража

Уголовный розыск Петербурга раскрыл покушение на убийство в парке Героев-пожарных, совершенное по найму

За сутки сотрудники полиции нашли всех от исполнителя до заказчика убийства в Купчино, которое осталось покушением лишь из-за сильной воли к жизни жертвы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 25 сентября, после госпитализации из пруда в парке Героев-пожарных в районе улицы Димитрова мужчины с ножевыми ранениями сотрудники Управления уголовного розыска искали молодого мужчину на самокате.

«Фонтанка» писала, что именно так 51-летний раненый, который всего лишь вышел ночью 23 сентября на прогулку в парк, описывал своего обидчика. Он подъехал к жертве на самокате и вытащил нож. После нескольких ударов купчинец смог убежать. Он добрался, истекая кровью, до пруда, где спрятался в воде. Его голову через полчаса увидел другой гулявший, который и вызвал скорую и полицию.

К восьми вечера оперативники уголовного розыска задержали предполагаемого обидчика мужчины — 29-летнего неработающего. У него нашли и оружие — нож.

Сыщикам удалось выяснить, что мужчиной руководили не спонтанные «желания», а заказ. После этого делом техники стало задержать и организатора покушения, и его заказчика. Утром 24 сентября оба также сидели в кабинетах у следователя.

Как выяснили в УгРо, пострадавший был членом гаражного кооператива, расположенного на Южном шоссе. В последние два года у него был конфликт с председателем из-за того, что тот осуществлял на территории кооператива коммерческую деятельность. А купчинцу это не нравилось, и он регулярно напоминал главе о своем приоритетном праве выкупа при продаже или аренде участка.

К августу, по данным следствия, председатель задумал кардинально решить проблему. Он обратился к 25-летнему жителю Кировского района, рабочему кооператива, с предложением организовать убийство оппонента. Тот якобы согласился за 600 тысяч рублей, но сам решил руки не марать, а подбил на исполнение своего квартиросъемщика — 29-летнего безработного Антона. Ему полагалась половина суммы — 300 тысяч. Перед нападением он получил аванс в 120 тысяч рублей.

В настоящее время, как сообщает ГУ МВД, все предполагаемые участники криминальной цепочки переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

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Комментарии (17)

VF812
без подписи шедевр, но по идиотизму изложения автор очевиден, есть надежда, что протрезвеет и подправит текст
serglaz
Тяжелый текст, даже для "Фонтанки".
Первому абзацу (из 9 строк!) позвидовал бы и Швондер с бессмертным "..Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!.."
Вспомнился фильм "Гараж", - при старой власти как-то помягче гаражные проблемы решались :).
alexpv
У таких вот местячковых царьков-председателей в какой-то момент в мозгах переклинивает, что они всемогущи.(Эффект вахтерши)))
Не такие уж там миллионы крутятся на сдаче в аренду, чтобы человека заказывать.
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