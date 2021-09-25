Нападение убийцы на самокате на мужчину в парке Героев-пожарных оказалось «заказом». Петербуржец прятался от ножа в пруду из-за гаража

«Фонтанка» писала, что именно так 51-летний раненый, который всего лишь вышел ночью 23 сентября на прогулку в парк, описывал своего обидчика. Он подъехал к жертве на самокате и вытащил нож. После нескольких ударов купчинец смог убежать. Он добрался, истекая кровью, до пруда, где спрятался в воде. Его голову через полчаса увидел другой гулявший, который и вызвал скорую и полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 25 сентября, после госпитализации из пруда в парке Героев-пожарных в районе улицы Димитрова мужчины с ножевыми ранениями сотрудники Управления уголовного розыска искали молодого мужчину на самокате.

К восьми вечера оперативники уголовного розыска задержали предполагаемого обидчика мужчины — 29-летнего неработающего. У него нашли и оружие — нож.



Сыщикам удалось выяснить, что мужчиной руководили не спонтанные «желания», а заказ. После этого делом техники стало задержать и организатора покушения, и его заказчика. Утром 24 сентября оба также сидели в кабинетах у следователя.



Как выяснили в УгРо, пострадавший был членом гаражного кооператива, расположенного на Южном шоссе. В последние два года у него был конфликт с председателем из-за того, что тот осуществлял на территории кооператива коммерческую деятельность. А купчинцу это не нравилось, и он регулярно напоминал главе о своем приоритетном праве выкупа при продаже или аренде участка.



К августу, по данным следствия, председатель задумал кардинально решить проблему. Он обратился к 25-летнему жителю Кировского района, рабочему кооператива, с предложением организовать убийство оппонента. Тот якобы согласился за 600 тысяч рублей, но сам решил руки не марать, а подбил на исполнение своего квартиросъемщика — 29-летнего безработного Антона. Ему полагалась половина суммы — 300 тысяч. Перед нападением он получил аванс в 120 тысяч рублей.

