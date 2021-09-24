Петербуржцу пришлось прятаться в пруду от убийцы с ножом и на самокате

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 сентября, накануне около двух ночи в полицию Купчино поступило сообщение от мужчины, который увидел в пруду в карьере в районе улицы Димитрова голову мужчины. Прибывшие на место сотрудники скорой и полиции извлекли из воды полуживого 51-летнего мужчину с ножевыми ранениями.
По предварительной информации, пострадавший рассказал, что гулял по парку около дома, где живет, когда к нему подъехал мужчина на самокате. Незнакомец набросился на гулявшего с ножом и ударил несколько раз. Испугавшись за свою жизнь, раненый побежал и решил укрыться от убийцы в пруду. Там-то его и нашел другой любитель ночных прогулок.
С многочисленными ножевыми ранениями мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где поместили в шоковую реанимацию.
Как говорят, около полутора недель назад у мужчины таинственным образом сгорела подержанная иномарка.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в тот же день в 20:00 в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 30, корпус 1, по проспекту Славы по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний мужчина, нож изъят.