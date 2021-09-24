Петербуржцу пришлось прятаться в пруду от убийцы с ножом и на самокате

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 сентября, накануне около двух ночи в полицию Купчино поступило сообщение от мужчины, который увидел в пруду в карьере в районе улицы Димитрова голову мужчины. Прибывшие на место сотрудники скорой и полиции извлекли из воды полуживого 51-летнего мужчину с ножевыми ранениями.



По предварительной информации, пострадавший рассказал, что гулял по парку около дома, где живет, когда к нему подъехал мужчина на самокате. Незнакомец набросился на гулявшего с ножом и ударил несколько раз. Испугавшись за свою жизнь, раненый побежал и решил укрыться от убийцы в пруду. Там-то его и нашел другой любитель ночных прогулок.

