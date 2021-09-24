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Петербуржцу пришлось прятаться в пруду от убийцы с ножом и на самокате

В парке Героев-Пожарных на петербуржца напал с ножом мужчина на самокате

Полиция Фрунзенского района нашла мужчину, который напал с ножом на гулявшего ночью по парку Героев-Пожарных. У пострадавшего несколько недель назад сгорела машина.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 сентября, накануне около двух ночи в полицию Купчино поступило сообщение от мужчины, который увидел в пруду в карьере в районе улицы Димитрова голову мужчины. Прибывшие на место сотрудники скорой и полиции извлекли из воды полуживого 51-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, пострадавший рассказал, что гулял по парку около дома, где живет, когда к нему подъехал мужчина на самокате. Незнакомец набросился на гулявшего с ножом и ударил несколько раз. Испугавшись за свою жизнь, раненый побежал и решил укрыться от убийцы в пруду. Там-то его и нашел другой любитель ночных прогулок.

С многочисленными ножевыми ранениями мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где поместили в шоковую реанимацию.

Как говорят, около полутора недель назад у мужчины таинственным образом сгорела подержанная иномарка.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в тот же день в 20:00 в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 30, корпус 1, по проспекту Славы по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний мужчина, нож изъят.

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Комментарии (14)

07A
Сейчас набегут защитники самокатчиков, утверждая, что нож с льющейся струей кровью-это нормально! Главное, что бы на тротуарах детей давить не запретили!
Наталия П
Ничего не поняла.. А почему выловили голого? Т.е. на мужчину напали с ножом на самокате, несколько раз проткнули, он потом разделся, аккуратно сложил вещи и сиганул в пруд, где его выловил "голого" другой ночной любитель прогулок?
Софокл Аристархович
Господа, согласитель, что: Улица. Фонарь и Аптека - уже устарели.
Предлагаю заменить на...
"Ночь. Самокат и гладь пруда - откуда смотрит голова!"
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