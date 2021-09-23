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Руководитель СК по Пермскому краю найден мертвым. Он мог покончить с собой после разговора с начальством

СМИ сообщили о возможном самоубийстве руководителя Следственного управления СКР по Пермскому краю

Руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мёртвым в своей квартире. Об этом вечером 23 сентября сообщает издание «Подъём».

О причинах смерти высокопоставленного представителя регионального Следкома ничего не уточняется. Между тем, по некоторым данным, Сарапульцев мог покончить с собой после совещания у начальства.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня в региональном управлении СКР прошло совещание с представителями центрального аппарата Следственного комитета, посвященное атаке на пермский университет, после чего от расследования отстранили многих местных следователей.

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Комментарии (6)

kоt-obormot
Нехилый нЫнеча прессинг и накачка в системе.
Yelda
Представьте себе череду самоубийств среди номенклатуры в случае смены власти. Я вот представляю и радуюсь.
Tanja36
кошмар.
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