Руководитель СК по Пермскому краю найден мертвым. Он мог покончить с собой после разговора с начальством

Руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мёртвым в своей квартире. Об этом вечером 23 сентября сообщает издание «Подъём».



О причинах смерти высокопоставленного представителя регионального Следкома ничего не уточняется. Между тем, по некоторым данным, Сарапульцев мог покончить с собой после совещания у начальства.



Официальной информации о произошедшем пока не поступало.



Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня в региональном управлении СКР прошло совещание с представителями центрального аппарата Следственного комитета, посвященное атаке на пермский университет, после чего от расследования отстранили многих местных следователей.

