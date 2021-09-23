В сети появился локализованный трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна», в котором главную роль — художника-иллюстратора, феноменально рисующего кошек, в том числе антропоморфных, — сыграл звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбэрбэтч. Картина основана на реальных событиях.



Художник Луис Уильям Уэйн жил в Лондоне в 1860–1939 годах и рос старшим ребенком в семье, где у него было пять сестер, ни одна из которых не вышла замуж. Чтобы прокормить всех, он много работал, иллюстрировал сотни книг для детей. Открытки с рисунками Уэйна стали популярными. Последние годы художник страдал от шизофрении. Изменение стиля его работ со временем исследуется в учебниках по психиатрии.