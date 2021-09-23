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Камбербэтч и синие котики: вышел трейлер «Кошачьих миров Луиса Уэйна»

В сети появился локализованный трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна», в котором главную роль — художника-иллюстратора, феноменально рисующего кошек, в том числе антропоморфных, — сыграл звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбэрбэтч. Картина основана на реальных событиях.

Художник Луис Уильям Уэйн жил в Лондоне в 1860–1939 годах и рос старшим ребенком в семье, где у него было пять сестер, ни одна из которых не вышла замуж. Чтобы прокормить всех, он много работал, иллюстрировал сотни книг для детей. Открытки с рисунками Уэйна стали популярными. Последние годы художник страдал от шизофрении. Изменение стиля его работ со временем исследуется в учебниках по психиатрии.

предоставлено кинокомпанией «Вольга»

Костюмная драма о человеке, который помог британскому обществу посмотреть на кошек другими глазами, выйдет в российский прокат 21 октября. В фильме, снятом Уиллом Шарпом, сыграли Андреа Райзборо, Тоби Джонс, а также режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек») и певец Ник Кейв.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Теллурайде (США). А потом и на международном кинофестивале в Торонто, где Бенедикт Камбербэтч был удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф.

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