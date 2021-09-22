Американские ученые: Новорожденные получают антитела к коронавирусу от привитой матери

Новорожденные получают высокий уровень антител к коронавирусу от вакцинированной матери. Об этом 22 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в Американском журнале акушерства и гинекологии.



У 36 новорожденных взяли анализы на коронавирус при рождении. В 31 случае, уверены ученые, младенцы получили антитела именно благодаря привитой матери. Теперь результаты проверяют на большей группе детей. Также ученые выясняют, как долго держится такой иммунитет у младенцев.



«Мы опубликовали эти данные относительно рано, потому что это уникальное открытие, и имеет важное значение для оказания медицинской помощи», — подчеркнула акушер-гинеколог Эшли Роман.

