«Проверка коронавирусных сертификатов у всех прибывающих = хаос, потому что территория аэропорта не резиновая», — написала 22 сентября Ритва Вильянен в своем twitter и сопроводила слова фотографией.

Мэр города Вантаа рассказала о хаосе в главном аэропорту Финляндии, который вызван проверкой приезжающих в страну.

По ее прогнозам, ситуация будет только ухудшаться, так как к концу года число пассажиров возрастет вдвое. Градоначальник выступила за облегчение процедуры проверки. Вильянен добавила, что ситуация в Суоми поменялась, поэтому такие жесткие меры больше не требуются.

В комментарии Iltalehti она также добавила, что проверки только в аэропорту Хельсинки-Вантаа обходятся администрации в один миллион евро в неделю.



Накануне власти Суоми решили сохранить до конца года коронавирусные ограничения на границах, включая тестирование и проверку сертификатов о вакцинации. Несмотря на некоторые послабления для граждан России, Финляндия по-прежнему остается закрытой для российских туристов. При этом РФ возобновила авиасообщение с соседней страной еще в январе 2021.

