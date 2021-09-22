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Аэропорт Хельсинки-Вантаа охватил хаос из-за коронавирусных проверок. Даже городские власти выступили за облегчение процедуры

Люди стоят в огромных очередях в главном аэропорту Финляндии из-за коронавирусных проверок

Мэр города Вантаа рассказала о хаосе в главном аэропорту Финляндии, который вызван проверкой приезжающих в страну.

«Проверка коронавирусных сертификатов у всех прибывающих = хаос, потому что территория аэропорта не резиновая», — написала 22 сентября Ритва Вильянен в своем twitter и сопроводила слова фотографией.

По ее прогнозам, ситуация будет только ухудшаться, так как к концу года число пассажиров возрастет вдвое. Градоначальник выступила за облегчение процедуры проверки. Вильянен добавила, что ситуация в Суоми поменялась, поэтому такие жесткие меры больше не требуются.

В комментарии Iltalehti она также добавила, что проверки только в аэропорту Хельсинки-Вантаа обходятся администрации в один миллион евро в неделю.

Накануне власти Суоми решили сохранить до конца года коронавирусные ограничения на границах, включая тестирование и проверку сертификатов о вакцинации. Несмотря на некоторые послабления для граждан России, Финляндия по-прежнему остается закрытой для российских туристов. При этом РФ возобновила авиасообщение с соседней страной еще в январе 2021.

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Комментарии (3)

Хорошъ
Гарантированное заражение всех в такой толпе.
alexpv
А чтобы улететь из Египта российским туристам нужно приезжать в аэропорт за 6 часов!!! Причем это правило касается именно русских туристов, при всей любви к ним в Египте выполняется требование российских властей об ужесточении мер безопасности.
Только что сын прилетел, говорит немцы и остальные проходят обычным коридором, а для русских спецальный вход и 6 часов шмон по несколько раз) Отдыхайте, Господа))
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