Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Но туристов туда не пустят

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявил о возобновлении авиасообщения еще с 4 странами.



Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. В оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечают, что процесс будет взаимным.



Рейсы из Москвы в Ханой, Дели, Хельсинки, из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю, а из Москвы в Доху — 3 раза в неделю, сообщает оперштаб.

