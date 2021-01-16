Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Но туристов туда не пустят

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявил о возобновлении авиасообщения еще с 4 странами.
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. В оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечают, что процесс будет взаимным.
Рейсы из Москвы в Ханой, Дели, Хельсинки, из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю, а из Москвы в Доху — 3 раза в неделю, сообщает оперштаб.
Ранее о том, что запускает полеты по маршруту Хельсинки — Петербург с 27 января, заявляла авиакомпания FinnAir.
При этом пока во все эти страны россиян не пускают, если у них нет оснований для въезда. Так, Финляндия последний раз продлевала запрет до 9-го февраля. Однако, по данным СМИ, на следующей неделе правила пересечения границы скорее ужесточат, чем смягчат.