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Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Но туристов туда не пустят

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявил о возобновлении авиасообщения еще с 4 странами.

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. В оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечают, что процесс будет взаимным.

Рейсы из Москвы в Ханой, Дели, Хельсинки, из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю, а из Москвы в Доху — 3 раза в неделю, сообщает оперштаб.

Ранее о том, что запускает полеты по маршруту Хельсинки — Петербург с 27 января, заявляла авиакомпания FinnAir.

При этом пока во все эти страны россиян не пускают, если у них нет оснований для въезда. Так, Финляндия последний раз продлевала запрет до 9-го февраля. Однако, по данным СМИ, на следующей неделе правила пересечения границы скорее ужесточат, чем смягчат.

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Комментарии (1)

Piter Russo
"В оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечают, что процесс будет взаимным."
- мы вам больных, вы нам больных??
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