Сенатор Елена Мизулина подготовила пакет поправок в Семейный кодекс, которые лишают органы опеки части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей. Этот функционал заслуженный юрист России предлагает передать полиции. Об этом 22 сентября сообщает «Коммерсант». Издание напоминает, что ранее аналогичные предложения сенаторов были отозваны из Госдумы, но теперь, по словам Мизулиной: «Видимо, всю осень будем вносить и вносить». Поправки, как и прежде, передают полиции право «заходить в семьи». Опека же сможет лишь «сигнализировать» МВД об угрозе жизни и здоровью ребенка.

Механизм изъятия детей предлагается сделать двухступенчатым. Сначала полиция проверяет информацию о том, есть ли опасность для ребенка. Принятие мер по защите через изъятие принимается, только если «сигнал» подтвердится. Степень угрозы и вина родителей будут устанавливаться, когда ребенок окажется в безопасном месте.



Поправки Мизулиной предлагают три вида защиты ребенка. Изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления. «Временные меры защиты», когда детей оперативно передают родственникам или в организацию соцобеспечения. «Это не детский дом. Перечень случаев для применения временных мер защиты должен быть установлен постановлением правительства», — уточнила Мизулина. И третий вид — решение самой семьи о передаче ребенка родственникам или опекунам.



«У них [МВД] взгляд заточен на поиск преступлений. И если изъятие детей будет полностью в их функционале, то мы получим вал уголовных и административных дел в отношении родителей», — опасается президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. При этом соавтору поправок Конституции «нравится идея разделения на две ситуации: ребенок, оставшийся без попечения родителей, и ребенок, нуждающийся во временной защите, в помощи».



Вместе с тем опрошенные изданием эксперты указали на отсутствие конкретики, в какой ситуации и какая помощь необходима семье, как долго ребенок будет под временной защитой.



В Минпросвещения указывают на сложности при передаче родителями обязанностей другим людям. «В случае с разведенными супругами тут могут возникнуть споры», — уверена директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.



В министерстве предлагают передавать оставшихся без попечительства детей родственникам, которых обяжут проходить школы приемных родителей.

