В третий день голосования около 16 часов там внезапно закончились бюллетени. Пропавшие 400 комплектов нашлись во время подсчета в двух не учтенных независимыми наблюдателями сейф-пакетах — все галочки в них были проставлены за «Единую Россию».

Согласно результатам, выгруженным в ГАС «Выборы», ТИК 26 счел неиспользованными и погасил порядка 800 бюллетеней за «Единую Россию» из сейф-мешка с номером 79682400 и пометкой «19.09.2021 на дому переносная урна». Эти бюллетени члены УИК накануне признали недействительными и в течение двух часов подписывали и штамповали печатью УИК. Как раз эти подписи и штампы помешали комиссии признать бюллетени действительными и посчитать в общей массе. В числе погашенных оказались и бюллетени из сейф-мешка номер 79682398 с пометкой «18.09.2021 стационар», на котором была обнаружена сомнительная подпись ЧПРГ Светланы Веселовой. Кроме того, не были признаны недействительными — и даже побывавшими в урнах для голосования — и четыре испорченных бюллетеня, которые члены УИК обнаружили при подсчете на глазах корреспондента «Фонтанки». Среди них — бюллетень со скабрезным изображением двух половых органов.

автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ни один бюллетень на УИК 1185 не был признан утраченным — то есть комиссия фактически признала, что бюллетени из волшебным образом оказавшихся в сейфе пакетов — те, что ТИК изначально присылал на участок. Ни один бюллетень с УИК 1185 не был признан ТИК 26 недействительным.



автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Согласно системе ГАС «Выборы», на выборах в ЗакС в список избирателей на момент окончания голосования было внесено 999 человек. Бюллетеней на участок было выдано 800 — учитывая 100, которые ТИК 26 спешно дослал, когда они внезапно закончились. На выборах депутатов Законодательного собрания по единому округу в помещении для голосования избирателям выдали 337 бюллетеней, а на дому — 35. Все они были признаны действительными. При этом в ночь подсчета результатов голосования в увеличенную копию протокола на стене председатель УИК 1185 Валерия Лебедева и ее зам Наталья Лебедева вписали, что в помещении для голосования выдали избирателям 359 бюллетеней, а еще 20 выдали вне помещения для голосования. Число погашенных избирательных бюллетеней — 428. «Единой России» засчитали 131 голос. По одномандатному округу в ЗакС цифры те же, за исключением того, что депутат-единоросс Михаил Барышников набрал 138 голосов. По одномандатному округу в ЗакС погашено также 428 бюллетеней.



На выборах в Госдуму число избирателей по спискам — 1012. На участке в дни голосования выдали 359 бюллетеней, на дому — 35. Как и в случае в ЗакСом, все они — действительные. Погашено 406 бюллетеней. По федеральному списку «Единая Россия» набрала 146 голосов. По одномандатному округу единороссу Александру Тетердинко засчитали 112 голосов. Число погашенных бюллетеней по одномандатному округу в Думу такое же — 406 штук.

Решение погасить 1668 бюллетеней как неиспользованные в ТИК26 объяснили во время заседания, на котором присутствовала кандидат в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Надежда Тихонова. «Члены ТИК заявили, что программа не дает им внести в итоговый протокол такое количества недействительных бюллетеней, — сказала Тихонова «Фонтанке». — Ни партия, ни я не признаем результаты по 212 избирательному округу и пойдем до конца».



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20 сентября ТИК 26 прибыл в школу №391, где находится терявший и чудесным образом обретший два сейф-мешка с бюллетеней УИК 1185, и начал пересчитывать результаты трехдневного голосования заново. Поначалу бюллетени, возникшие из мешков с номером 79682400 и пометкой «19.09.2021 на дому переносная урна» и с номером 79682398, якобы вторым из стационарной урны от 18 сентября, были признаны действительными, но результаты «Единой России» сильно превысили явку избирателей. Чтобы цифры сошлись, ТИК26 посовещались и решили 8 голосами против 4, что просто вычтут «лишние» голоса из результатов победившей партии.

