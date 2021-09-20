автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Представители ТИК 26 около 8 часов утра прибыли в школу № 391 , где находится терявший и чудесным образом обретший два сейф-мешка с бюллетенями УИК 1185 , и начали пересчитывать результаты трехдневного голосования заново, сообщил «Фонтанке» ЧПРГ ТИК 26 Дмитрий Иевлев.

Зампред УИК 1185 Наталья Лебедева участвует в процессе. Пересчет числа проголосовавших велся параллельно с пересчетом числа бюллетеней и голосов за партии и кандидатов. Увеличенная копия протокола до сих пор полностью не заполнена. Бюллетени, возникшие из мешков с номером 79682400 и пометкой «19.09.2021 на дому переносная урна» и с номером 79682398, якобы вторым из стационарной урны от 18 сентября, признаны действительными (несмотря на то, что ночью члены УИК 1185 больше двух часов делали пометки на почти 200 комплектах бюллетеней о том, что они признаны недействительными).



В настоящий момент в протоколе по федеральному списку кандидатов «Единой России» по подсчету ТИК 26 набрала 466 голосов, в разы опережая соперников. Для сравнения, КПРФ получила 79 голосов, «Справедливая Россия» — 37, «Новые люди» — 33.



Фото: автор Дмитрий Иевлев Фото: автор Дмитрий Иевлев Поделиться Поделиться







Остальные претенденты — еще меньше. При этом в ночь подсчета результатов голосования в увеличенную копию протокола на стене председатель УИК 1185 Валерия Лебедева и ее заместитель Наталья Лебедева вписали, что в помещении для голосования выдали избирателям 359 бюллетеней, еще 20 выдали вне помещения для голосования.



автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Чтобы цифры сошлись, члены ТИК 26 посовещались и решили 8 голосами против 4, что просто вычтут «лишние» голоса из результатов победившей партии. «Число будут определять эмпирически, — говорит Иевлев. — С точки зрения отношения к людям, которые проголосовали, и к честным членам УИК 1185 — это правильное решение. Но закон не предполагает подгона протокола под результат».

УИК 1185 — последняя из подчиняющихся ТИК 26 комиссия, которая до сих пор не ввела результаты в ГАС «Выборы».



Что касается жалобы Дмитрия Иевлева о пропавших днем 19 сентября на участке 1185 бюллетенях, ЧПРГ ТИК 26 дал полиции объяснение, что бюллетени нашлись в сейф-пакетах. Но при этом отметил, что не просил прекратить разбирательство по этому делу.

Еще одно разбирательство правоохранительным органам предстоит провести по обращению кандидата в ЗакС от «Справедливой России» Галины Симоненковой, которая вызвала полицию на избирательный участок из-за подозрения на подделку на сейф-пакете подписи ЧПРГ УИК 1185 Светланы Веселовой. Подробно о том, как искали и находили бюллетени, считали избирателей, бюллетени и голоса на УИК 1185 в Горелово, читайте в репортаже «Фонтанки».