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В душевой Крестов арестант задушил полотенцем сокамерника-инвалида. Он заявил, что сделал это по просьбе друга

В изоляторе «Кресты» арестант задушил в душевой сокамерника по его просьбе

Следственный комитет проводит проверку в связи с ЧП, которое произошло в изоляторе «Кресты» в Колпино.

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, убийство арестанта-инвалида произошло в СИЗО № 1 19 сентября после обеда. По предварительной информации, двух сокамерников завели в душевую, но вышел из нее только один — 47-летний Денис Зиноватный, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство отца и сына у гостиницы «Пулковская», арестованный в апреле 2021 года.

Арестант сразу сообщил контролерам, что в душевой находится тело его сокамерника — мужчины-инвалида, находящегося в изоляторе по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Зиноватный, как сообщили «Фонтанке» источники, близкие к следствию, также рассказал, что сокамерник — инвалид-колясочник — сам просил его об «услуге», уверяя, что не сможет перенести тягот колонии.

Сотрудники изолятора подтвердили в СК, что мужчины, которые долгое время провели в одной камере, жили душа в душу, и Зиноватный ухаживал за другом, испытывавшим в силу плохого здоровья сложности в быту.

Мнения силовиков по поводу ЧП в Крестах разделились: кто-то уверен, что убийцу ничто не исправит, другие полагают, что арестант пожертвовал собой ради друга.

«Фонтанка» запросила комментарий в УФСИН по Петербургу и области.

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Комментарии (3)

264527831
Петербург живет музыкальной, театральной, музейной жизнью, ну хоть бы какая публикация на эти темы. Кто кого удавил или повесился для Фонтанки более актуально. Господа журналисты не обделяйте читателей культурной информацией.
Al265
судя по статье об его аресте, у него с психикой не порядок, выраженный в т.ч. в "болезненном чувстве сопереживания" (если можно так выразиться). Там мстил за друга, тут выполнил последнюю просьбу друга.
266285184
Сильный сюжет
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