В душевой Крестов арестант задушил полотенцем сокамерника-инвалида. Он заявил, что сделал это по просьбе друга

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, убийство арестанта-инвалида произошло в
Арестант сразу сообщил контролерам, что в душевой находится тело его сокамерника — мужчины-инвалида, находящегося в изоляторе по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Зиноватный, как сообщили «Фонтанке» источники, близкие к следствию, также рассказал, что сокамерник — инвалид-колясочник — сам просил его об «услуге», уверяя, что не сможет перенести тягот колонии.
Сотрудники изолятора подтвердили в СК, что мужчины, которые долгое время провели в одной камере, жили душа в душу, и Зиноватный ухаживал за другом, испытывавшим в силу плохого здоровья сложности в быту.
Мнения силовиков по поводу ЧП в Крестах разделились: кто-то уверен, что убийцу ничто не исправит, другие полагают, что арестант пожертвовал собой ради друга.
«Фонтанка» запросила комментарий в УФСИН по Петербургу и области.