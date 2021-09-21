В душевой Крестов арестант задушил полотенцем сокамерника-инвалида. Он заявил, что сделал это по просьбе друга

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, убийство арестанта-инвалида произошло в СИЗО № 1 19 сентября после обеда. По предварительной информации, двух сокамерников завели в душевую, но вышел из нее только один — 47-летний Денис Зиноватный, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство отца и сына у гостиницы «Пулковская», арестованный в апреле 2021 года.



Арестант сразу сообщил контролерам, что в душевой находится тело его сокамерника — мужчины-инвалида, находящегося в изоляторе по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Зиноватный, как сообщили «Фонтанке» источники, близкие к следствию, также рассказал, что сокамерник — инвалид-колясочник — сам просил его об «услуге», уверяя, что не сможет перенести тягот колонии.

