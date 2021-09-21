Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу

Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.



«Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — рассказали агентству.



Уточняется, что сейчас Бекмансуров остается в больнице в тяжелом состоянии. Он был ранен при задержании.

