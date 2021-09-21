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Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу

Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — рассказали агентству.

Уточняется, что сейчас Бекмансуров остается в больнице в тяжелом состоянии. Он был ранен при задержании.

Ранее «Фонтанка» писала, что один из преподавателей продолжил читать лекцию во время стрельбы. Он пояснил, что принял такое решение после разговора с деканом, чтобы избежать паники. Вуз его действия поддержал.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.

После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Семерых раненых перевезут на лечение в Москву.

Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

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Комментарии (15)

Noisymouse
Сейчас его признают нездоровым, потом немножко месяцев/лет полечат, потом - признают достаточно поздоровевшим и отпустят. И он со своей ненавистью ко всему живому снова выйдет на улицу.
265056402
Может просто по морде дать, как из больницы выйдет. Это подействует, так сказать, бюджетный курс лечения
hal9000
Да какую психиатрическую??..зачем оружие продавать если не состоит в охотообществе?..а если и состоит но ниразу не ходил то зачем человеку вообще ружье?..пожалуйста покупай лицензию на вальдшнепа(если попадешь правда)..на утку кабана..волка..а если просто так покупает то понятно дурачек...повыделываться купил..тем более он домосед..у компьютера сидит начитался чем-нибудь и оказался вокруг мир враждебный..от компьютера отупел в универе несмог сдать зачем пошел шарш метать..имхо неправильная продажа оружия...нужно менять вообще концепцию продаж стволов..и вести учёт ..ходит ли человек на охоту..
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