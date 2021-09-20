Стали известны данные погибших во время шутинга в пермском университете

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.

Жертвами стрелка стали 66-летняя Маргарита Э., 26-летняя Анна А., 20-летняя Александра М., 19-летние Ярослав А. и Екатерина Ш. и 18-летняя Ксения П.

Стали известны данные шестерых человек, погибших 20 сентября во время стрельбы в Пермском государственном университете. Список опубликовало региональное министерство безопасности.

После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.