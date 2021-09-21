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Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе транспортируют в Москву

В Москву для оказания помощи транспортируют семерых пострадавших в результате стрельбы в пермском университете. Об этом 21 сентября сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на церемонии возложения цветов в память о погибших.

«Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть всё необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.

После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

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Комментарии (3)

Barracuda2000
Всем пострадавшим скорейшего выздоровления ! Но возникает вопрос - медицина в Перми отсутствует ? Почему всегда всех пострадавших от резонансной трагедии ото всюду везут в Москву ? То есть на местах из лечить и спасать негде и некому ? Пермь - город с миллионным населением ! А если просто автомобильная авария с тяжелыми травмами - им не нужна квалифицированная Медицинская помощь , потому что случай рядовой ? Я уж молчу про маленькие городки в глубинке - у них , судя по всему ,дела совсем плохи (((
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