Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе транспортируют в Москву

В Москву для оказания помощи транспортируют семерых пострадавших в результате стрельбы в пермском университете. Об этом 21 сентября сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на церемонии возложения цветов в память о погибших.



«Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть всё необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

