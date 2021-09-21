«Давайте серьезно: это учеба». Преподаватель продолжал вести занятие во время стрельбы в пермском университете

Во время стрельбы в Пермском государственном университете в одной из аудиторий занятия продолжались в обычном режиме. По словам студентов, преподаватель сказал, что баррикады из парт перед дверью все равно не помогут.

Как сообщает 20 сентября 59.ru со ссылкой на аудиозапись пары, предоставленную очевидцами, о случившемся рассказала мама одной из студенток. Она вошла в аудиторию и предложила «закрываться», на что преподаватель ответил: «Закрывайтесь» и продолжил занятие. Так же он отреагировал на предложение студентов выключить свет.

Во время лекции звучали следующие фразы: «Работаем-работаем, пишем дальше», «Давайте серьезно: это ведь учеба», «Материал этот я спрошу» и «Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно». После телефонного разговора с деканом мужчина попросил аудиторию продолжать, не привлекая внимания. В дверь несколько раз стучали, и тогда преподаватель говорил шепотом. Завершили пару бойцы ОМОНа, которых шокировало, что в такой ситуации ее продолжают. «Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь «учеба в любом случае важнее», — рассказала студентка. Преподаватель считает, что поступил правильно: следовал указаниям декана спокойно продолжать учебу. Так удалось избежать паники, а металлическую дверь в аудиторию он сразу закрыл.