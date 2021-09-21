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Пермский вуз поддержал преподавателя, который продолжил читать лекцию во время стрельбы

Преподаватель Олег Сыромятников продолжил читать лекцию во время стрельбы в пермском университете, чтобы не поддаваться панике. Об этом 21 сентября пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике. <…> Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», — заявили в учреждении.

«Фонтанка» рассказывала, что во время нападения в пермском вузе преподаватель Олег Сыромятников сказал студентам закрыть аудиторию и продолжил вести пару. Он отметил, что баррикады из парт перед дверью «все равно не помогут», а «учеба важнее».

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.

После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Семерых раненых перевезут на лечение в Москву.

Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

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Комментарии (1)

Владислав М
Спас жизни и здоровье своих студентов. Достоин награды.
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