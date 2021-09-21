Пермский вуз поддержал преподавателя, который продолжил читать лекцию во время стрельбы

Преподаватель Олег Сыромятников продолжил читать лекцию во время стрельбы в пермском университете, чтобы не поддаваться панике. Об этом 21 сентября пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вуза.



«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике. <…> Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», — заявили в учреждении.



«Фонтанка» рассказывала, что во время нападения в пермском вузе преподаватель Олег Сыромятников сказал студентам закрыть аудиторию и продолжил вести пару. Он отметил, что баррикады из парт перед дверью «все равно не помогут», а «учеба важнее».

