В Госдуму проходят представители восьми партий

Представители восьми партий проходят в Государственную думу после подсчета 100 % протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.



По федеральному округу в нижнюю палату парламента прошли «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».



Кандидаты от «Единой России» сохранили первенство в 198 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ — в девяти, от «Справедливой России — За правду» — в восьми. Также в одномандатных округах лидируют два кандидата от ЛДПР и по одному от «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста. Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев.

