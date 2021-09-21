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В Госдуму проходят представители восьми партий

Представители восьми партий проходят в Государственную думу после подсчета 100 % протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

По федеральному округу в нижнюю палату парламента прошли «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Кандидаты от «Единой России» сохранили первенство в 198 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ — в девяти, от «Справедливой России — За правду» — в восьми. Также в одномандатных округах лидируют два кандидата от ЛДПР и по одному от «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста. Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме по итогам обработки 100 % протоколов.

«Фонтанка» все три дня следила за выборами в режиме новостей, а 19 сентября вела две трансляции — по ходу голосования и по ходу подсчета голосов. Вечер и ночь на 20 сентября ознаменовались погромами, многочасовыми подсчетами и нестыковками на ряде участков, появлением неопознанных бюллетеней, удалением с участков членов комиссий с правом совещательного голоса.

Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы прошли «нормально», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — что «максимально честно, прозрачно и открыто». Общественный штаб наблюдателей не увидел в городе ни одной «настоящей карусели».

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Комментарии (1)

DimonTT
Страна уверенно движется к пропасти. Ложь, лицемерие власти просто за гранью. Власть очередной раз узурпирована. И все так чинно, благородно.... по старому.
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