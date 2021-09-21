ЦИК обработал 100% протоколов. В Госдуму по спискам прошли пять партий, у «Единой России» конституционное большинство

Пять партий смогли преодолеть пятипроцентный электоральный барьер на выборах в Государственную думу по партийным спискам, такие данные приводит ЦИК после обработки 100% протоколов. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости.
«Единая Россия» заняла первое место, набрав 49,82% голосов. Далее следуют КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
Как пишет ТАСС, по предварительным расчетам, «партия власти» получит около 112 депутатских мандатов по списку, также единороссы побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме (более 300 мандатов).
Больше четырех партий в Госдуму в последний раз проходили в 1999 году, в третьем созыве. Порог в 5% тогда преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия», которые впоследствии объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».