ЦИК обработал 100% протоколов. В Госдуму по спискам прошли пять партий, у «Единой России» конституционное большинство

Проблема в том что московская мэрия своими действиями или бездействиями испортила всю картинку честных выборов. И слила все усилия АП. Электронное голосование в 6 регионах прошло за сутки без вопросов, равный объем голосов в Москве пересчитывали двое суток. Зачем и как считать в ручную за компьютером? В итоге 8 представителей московской мэрии прошло в ГД. И поскольку понятно , что это не совсем правильно , то первое - любой критик выборов и власти может спокойно тыкать на Москву и реально не ему возразить. Ответ а на моем участке за ЕР проголосовало 36% (кстати в двое меньше чем раньше) а за коммунистов 20% (вдвое больше) никого не убедит. Второе реально поддержка московского мэра и его действий в Москве, где сосредоточено 60% активов страны, ниже нижнего предела. Без пересчитанного ЭГ по сведениям ЦИК у ЕР полный провал в Москве, с перечитанным только половина округов. Тут многие любят критиковать Беглова, но электоральная поддержка у него реально в разы выше Собянина.