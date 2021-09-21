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ЦИК обработал 100% протоколов. В Госдуму по спискам прошли пять партий, у «Единой России» конституционное большинство

«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав почти 50% голосов

Последний раз больше четырех партий в Госдуму проходили в 1999 году.

Пять партий смогли преодолеть пятипроцентный электоральный барьер на выборах в Государственную думу по партийным спискам, такие данные приводит ЦИК после обработки 100% протоколов. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости.

«Единая Россия» заняла первое место, набрав 49,82% голосов. Далее следуют КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Как пишет ТАСС, по предварительным расчетам, «партия власти» получит около 112 депутатских мандатов по списку, также единороссы побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме (более 300 мандатов).

Больше четырех партий в Госдуму в последний раз проходили в 1999 году, в третьем созыве. Порог в 5% тогда преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия», которые впоследствии объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».

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Комментарии (17)

266195853
Проблема в том что московская мэрия своими действиями или бездействиями испортила всю картинку честных выборов. И слила все усилия АП. Электронное голосование в 6 регионах прошло за сутки без вопросов, равный объем голосов в Москве пересчитывали двое суток. Зачем и как считать в ручную за компьютером? В итоге 8 представителей московской мэрии прошло в ГД. И поскольку понятно , что это не совсем правильно , то первое - любой критик выборов и власти может спокойно тыкать на Москву и реально не ему возразить. Ответ а на моем участке за ЕР проголосовало 36% (кстати в двое меньше чем раньше) а за коммунистов 20% (вдвое больше) никого не убедит. Второе реально поддержка московского мэра и его действий в Москве, где сосредоточено 60% активов страны, ниже нижнего предела. Без пересчитанного ЭГ по сведениям ЦИК у ЕР полный провал в Москве, с перечитанным только половина округов. Тут многие любят критиковать Беглова, но электоральная поддержка у него реально в разы выше Собянина.
Роберто
Я верю в честность президента
И неподкупность постовых
В заботу банков о клиентах
В русалок верю, в домовых…
Ахахаха…цирк, а не выборы!!!
Зачем они вообще нужны были, доя соблюдения формальностей?
Michael_5e4cd31840823
Кто бы сомневался...
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