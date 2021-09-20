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Россияне погибли в квартире, пытаясь согреться духовкой

Двое жителей Стерлитамака найдены мертвыми в квартире многоквартирного дома на улице Дружбы. Об этом 20 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Башкирии.

«Предположительно, в квартире была включена горелка в духовом шкафу для обогрева помещения», — рассказали в ведомстве. Спасателям пришлось вскрывать дверь. Внутри они нашли тела двух погибших. Причина их смерти пока не установлена.

Специалисты ОАО «Газпром газораспределение Уфа» провели проверку и установили, что плита исправна, утечки газа не было.

Ранее «Фонтанка» писала, что в понедельник житель Петербурга погиб при пожаре в квартире на Петровской набережной.

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Комментарии (2)

alexpv
Какие то противоречивые выводы.
От горящей плиты отравиться газом нельзя, если она потухла, то тогда была бы утечка и пахло газом и еще хуже, могло и бабахнуть при определенной концентрации.
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