Россияне погибли в квартире, пытаясь согреться духовкой

Двое жителей Стерлитамака найдены мертвыми в квартире многоквартирного дома на улице Дружбы. Об этом 20 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Башкирии.



«Предположительно, в квартире была включена горелка в духовом шкафу для обогрева помещения», — рассказали в ведомстве. Спасателям пришлось вскрывать дверь. Внутри они нашли тела двух погибших. Причина их смерти пока не установлена.



Специалисты ОАО «Газпром газораспределение Уфа» провели проверку и установили, что плита исправна, утечки газа не было.

