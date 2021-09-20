Петербургские грибники задумываются о закрытии сезона, но всё ещё находят в лесах грибы. Среди них встречаются удивительные.
Своими наблюдениями делятся подписчики группы «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте». Так, Светлана впервые в жизни встретила осенний строчок.
Белых совсем мало, разве что старые, которым не удалось попасть в корзины грибников.
Тем, кто выходит с утра пораньше, советуют одеваться теплее. «Солонух по-прежнему невероятно много, но видно, что прошли заморозки. Колпаки, которые не спрятались в мох, подмерзли», — рассказывает ещё одна Светлана.
А кто-то и хотел закрыть сезон, да не удалось.
Сотрудники «Фонтанки» тоже ходят за грибами. В специальном репортаже можно ознакомиться с нашими находками, среди которых есть «адский» гриб весом 666 граммов.