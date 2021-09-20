Работы по прокладке коммуникаций и ремонт дороги внесут изменения в схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга на ближайшие месяц-два. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Государственной административной инспекции.



С 21 сентября по 16 декабря будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по улице Шкапина и Балтийской улице. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проложит там водопровод. Перекрывать будут улицу Шкапина у улицы Маршала Говорова с 9:00 21 сентября по 27 сентября.