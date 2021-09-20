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Улица Танкиста Хрустицкого уходит на ремонт, Шкапина и Красносельское перекопают ради коммуникаций

Движение на пяти улицах Петербурга ограничат до октября-декабря

Работы по прокладке коммуникаций и ремонт дороги внесут изменения в схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга на ближайшие месяц-два. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Государственной административной инспекции.

С 21 сентября по 16 декабря будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по улице Шкапина и Балтийской улице. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проложит там водопровод. Перекрывать будут улицу Шкапина у улицы Маршала Говорова с 9:00 21 сентября по 27 сентября.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 21 сентября и до 14 октября для прокладки электрокабеля ограничат проезд транспорта по Красносельскому шоссе в посёлке Стрельна на участке от Санкт-Петербургского шоссе до Российского бульвара. Работы ведет ООО «ЭнергоСтройИнвест».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 22 сентября по 14 октября ремонт дорожного покрытия будет поэтапно ограничивать и закрывать движение по улице Танкиста Хрустицкого от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения. Работы выполнит ООО «СК «Орион плюс». Перекрывать будут:

  • с 11 октября до 0:40 13 октября — участок улицы Танкиста Хрустицкого от бульвара Новаторов до проспекта Народного Ополчения;
  • с 0:40 до 6:00 13 октября — участок от проспекта Ветеранов до бульвара Новаторов.
Фото: ГАТИ Петербурга
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А с 22 сентября по 17 декабря перекроют движение по Железнодорожному проспекту от Белевского проспекта до тупика. АО «МегаМейд» будет прокладывать там водопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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