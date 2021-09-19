В Адмиралтейском районе семья пришла на избирательный участок и выяснила, что все трое ее членов уже проголосовали. Напротив фамилий супругов и их взрослого сына стояли подписи о том, что они получили избирательные бюллетени еще 17 сентября.
«Выяснилось, что в книге избирателей за мою жену кто-то расписался еще 17 сентября, — рассказал «Фонтанке» избиратель Таги Гусейнов. — И против моей фамилии стоит подпись от 17 сентября. За сына тоже проголосовали. Я позвонил в ТИК и сказал, что, на мой взгляд, председатель комиссии устал и его надо заменить. Что и было сделано. Нам выдали дополнительный список избирателей и по нему — бюллетени».
Избиратель отметил, что он иногда пропускал дни голосования, но его супруга всегда ходит на выборы.
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