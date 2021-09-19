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В Петербурге семья пришла голосовать и выяснила, что кто-то уже сделал это за нее. Председателя УИК №11 заменили

Петербургская семья удивилась тому, что уже проголосовала на выборах

В Адмиралтейском районе семья пришла на избирательный участок и выяснила, что все трое ее членов уже проголосовали. Напротив фамилий супругов и их взрослого сына стояли подписи о том, что они получили избирательные бюллетени еще 17 сентября.

«Выяснилось, что в книге избирателей за мою жену кто-то расписался еще 17 сентября, — рассказал «Фонтанке» избиратель Таги Гусейнов. — И против моей фамилии стоит подпись от 17 сентября. За сына тоже проголосовали. Я позвонил в ТИК и сказал, что, на мой взгляд, председатель комиссии устал и его надо заменить. Что и было сделано. Нам выдали дополнительный список избирателей и по нему — бюллетени».

Избиратель отметил, что он иногда пропускал дни голосования, но его супруга всегда ходит на выборы.

Телеграм-канал «С красной строки»

В настоящее время УИК № 11 возглавляет зампредседателя комиссии. Членам УИК предстоит решить, что теперь делать с сейф-пакетами с бюллетенями за 17 сентября. Вопрос об аннулировании бюллетеней будет вынесен на голосование членов комиссии вечером, перед началом подсчета голосов избирателей.

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

Ждем ваши сообщения: в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +79956001961; на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (10)

Romul1960
Полное русское дно...
***_555
Надо же. Никогда такого не было.
265066858
А ничего удивительного, вожможно чисто техническая ошибка, я вот сегодня голосовала, и пришлось ставить свои подписи в двух журналах непонятно в каких графах. Дело в том что список людей на странице закрывают картонкой, и поэтому ставишь подпись, где укажут дичь какая то. Раньше такого не было.
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