В Адмиралтейском районе семья пришла на избирательный участок и выяснила, что все трое ее членов уже проголосовали. Напротив фамилий супругов и их взрослого сына стояли подписи о том, что они получили избирательные бюллетени еще 17 сентября.



«Выяснилось, что в книге избирателей за мою жену кто-то расписался еще 17 сентября, — рассказал «Фонтанке» избиратель Таги Гусейнов. — И против моей фамилии стоит подпись от 17 сентября. За сына тоже проголосовали. Я позвонил в ТИК и сказал, что, на мой взгляд, председатель комиссии устал и его надо заменить. Что и было сделано. Нам выдали дополнительный список избирателей и по нему — бюллетени».

