«Нас нельзя выпилить из мирового порядка». О подчинении IT-гигантов Кремлю

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







— Эльдар, почему Google и Apple подчинились требованиям российских властей и грохнули известное приложение ? Они говорят, что приложение «продвигало активности экстремистских организаций» .

— Много лет подряд американские IT-корпорации, не только Google и Apple, но и Twitter, и Facebook, де-факто игнорировали российское законодательство. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Государство подбирало ключики, как, не выгоняя компании с российского рынка, сделать так, чтобы они подчинялись российским законам. Тут пример Twitter очень показателен: «У нас нет представительства. Мы осуществляем рекламную деятельность. Плевать мы хотели на ваши законы. Удалять детское порно не будем. Это дополнительные расходы». В итоге критическая масса инструментов была накоплена. И сегодня государство может принудить компании не просто коммуницировать, но выполнять российское законодательство. Пример Google и Apple показал, насколько быстро это происходит теперь. Комиссия в Совете Федерации была вчера вечером, и, по сути, решение об удалении приложения после было принято в считаные часы (Сенатор Климов: Удалению приложения «Навальный» предшествовала встреча с послом США. — Прим. ред.). И это действительно очень большая веха. Игнорировать больше не могут. Уйти из России не могут. Де-факто вынуждены были согласиться, что будут выполнять законы РФ.



Эльдар Муртазин Фото: YouTube / MobileReviewcom Поделиться Поделиться







— IT-сообщество до конца свято верило, что западные корпорации не пойдут на поводу у российской власти. Даже экс-посол США в России Майкл Макфолл сказал сегодня, что для него такой поступок стал неожиданностью. Для вас тоже?

— Нет. Вопрос, скорее, состоял в том, когда это случится. У нас многие рассуждают исходя из комплексов. Есть некий налёт, что снаружи святые люди, которые не воруют и не обманывают, хотя всё наоборот. А у нас всё плохо всегда. Это стереотип. Чем больше людей поработало на Западе, съездило в туристические поездки, тем больше они видят, что мир устроен не так бело и чёрно. У нас много плохого и хорошего, конечно. Но проигрыш корпораций был уделом времени по простой причине: ни одна корпорация против сильного государства выстоять в долгосрочной перспективе не может. Мы не нападали на них, мы не проявляли жёсткость. Но постепенно гайки закручивались — им необходимо соблюдать наше законодательство: платить налоги, отвечать требованиям потребителей. До недавнего времени наш потребитель был вовсе не защищён. Вы пользуетесь продуктами иностранных корпораций, а дальше вас посылают в эротическое пешее путешествие. Вы вроде бы и деньги им заплатили, а добиться ответа не можете. Ситуация меняется, и это нормально, цивилизованный рынок. Здесь много политики, но Россия повела себя максимально цивилизованно. Не было угроз, что мы вас выгоним, закроем и прочее.



— То есть как? На той же комиссии у сенатора-борца с вмешательствами Андрея Климова заговорили про уголовную ответственность для сотрудников российских компаний, связанных с Google и Apple. Пригрозил замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Это не угрозы?

— Это международная практика, которую ввели США, есть и в Европе. Персональная ответственность граждан за работу на компании, которые противодействуют местным законам. Отвечаем симметрично. Если компании уходят от местных налогов, нарушают локальное законодательство, чтобы избежать ответственности для своих граждан, они нанимают локальный персонал, граждан России. При этом говорят, что вам ничего не угрожает. Люди, которые там работают, должны соизмерять то, что они делают, с теми законами, которые есть. Будет ли по факту введена уголовная ответственность для сотрудников? Учитывая ту мягкость, с которой иностранные компании принуждают работать в российской юрисдикции, это маловероятно. Но в особо сложных случаях — да, это возможно. Скорее всего, она будет применяться за использование своего рабочего положения для продвижения своих политических взглядов.



— Удаление приложения произошло только сегодня, когда выборы уже стартовали, то есть оно уже и не нужно особо. Тут можно разглядеть компромисс? И оппозиции дали поработать, и властям дали косточку — в дни голосования фитилёк притушили.

— Нет. Это проигрыш. Вчера был поставлен недвусмысленный ультиматум. Сегодня Apple и Google не могут себе позволить потерять российский рынок даже частично, поэтому компании сдались на милость победителя. Отныне они живут в парадигме, что де-факто они будут выполнять всё, что захочет наше государство. В рамках закона. Это будут не негласные просьбы. Мы переходим к китайской модели. Ведь что Apple, что Google, что другие американские корпорации — они не святее папы римского. Мы видим пример КНР, где они соблюдают все законы. Даже не пытаются поднимать голову. В России же сложилось так, что они имели целый ряд вольностей. Они считали, что так будет продолжаться до бесконечности. Сегодня Рубикон перейден. У них был выбор — уходить из России либо конфликтовать с государством. Уходить они не могут, потому что это деньги. Конфликтовать не могут, понимают, что проиграют.



— Почему Россия для них важна?

— В Европе российский рынок этих компаний является крупнейшим. Он имеет высокий средний чек. Россия входит в топ-5 стран для каждой компании. Когда рассуждают о том, что мы нищие, убогие и никому не интересные, люди просто не понимают, как складывается экономика больших корпораций. Несколько процентов в обороте, которые получают от российского рынка Apple и Google, — это огромные деньги в абсолютном измерении. Речь идёт ежегодно о миллиардах долларов. Потерять их они не могут. За считаные часы удалили приложение. Немыслимый уровень скорости принятия решения на уровне совета директоров. Это не просто разворот на 180 градусов. Они де-факто негласную войну прекратили. На чаше весов был рынок. И они приняли правильное решение.

— Какие угрозы в адрес компаний были реальными, а какие пропагандистскими?

— Все угрозы могли воплотиться в реальную жизнь. Важно было создать условия, при которых компания теряет деньги. Речь идёт не только о российском рынке. 24 сентября начинаются продажи iPhone следующего поколения — iPhone 13. Если за два дня до этого, в момент старта предзаказа, Россия каким-то образом объявляет о том, что новое поколение айфонов не допускается на российский рынок в силу разных причин, это удар не по российским потребителям. Старые айфоны есть, новые не сильно отличаются. Но это очень сильно било бы по капитализации. Инвесторы, в первую очередь частные, воспримут негативно. Еще можно последовательно затягивать гайки: замедлять сервисы, замедлять YouTube — инструментов достаточно.



— А как быть с ковровыми бомбардировками Рунета, когда в борьбе с непокорными капиталистами отваливаются кассовые аппараты в гипермаркетах? Тренировать смирение?

— Всё то же самое можно делать иначе, но для этого нужно понимать, что вы отключаете. Сегодня чёрные ящики ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые стоят на сетях всех мобильных операторов и большинства магистральных, управляются Роскомнадзором (РКН). К сожалению, РКН не понимает, что именно он отключает. Отключим, а дальше посмотрим, такой принцип. Сегодня работа этих ребят и приводит к ковровым бомбардировкам Рунета. Бизнес, конечно, решает эти проблемы. Но ущерб достаточно велик.

— «Неплохие инструменты», помимо решения бизнес-вопросов, решают цензурные задачи?

— Если говорить про российский рынок, у нас цензура как понятие отсутствует. Во всяком случае, в том виде, в котором она есть в той же Америке. Они действующего президента заблокировали без решений суда. В России такое вряд ли возможно, как в одну, так и в другую сторону. Есть разные точки зрения. Но зачастую оппоненты власти переходят грань, считая, что Интернет — это вседозволенность. Интернет — это те же законы, что и в обычной жизни.



— Решение о блокировке будет иметь репутационные издержки для Google и Apple ?

— Конечно. Они находились в состоянии негласной войны с Россией как государством. Но теперь придётся объясняться в первую очередь перед своими сотрудниками. Все понимают — это решение, принятое из-за денег. Еще момент: мы увидим в западно-европейской прессе, что в борьбе с режимом бросили своих. Тут просматриваются аналогии с Афганистаном, когда ушли американские войска. В другой сфере они делают то же самое. Но с точки зрения рынка и инвесторов, убираются риски, открывается дорога для запуска DATA-центра Google в России. Если до этого момента они боролись, то теперь выйдет новый игрок, который демократизирует цены, выиграют все. Как только политика уходит в сторону, всё начинает играть новыми красками, и компании выходят в плюс.

— Кадровые перемены будут? Одно дело работать на компанию, которая не подчиняется, и другое — на ту, которая отступила.

— Истории отказа от сотрудничества с компаниями по идейным соображениям будут единичны. Да и не очень хороший рынок труда. В представительстве Apple несколько десятков человек в России, у Google за сотню. Но очень большое количество людей выведено вовне — контракторы. Внешние компании, которые формально не являются Google, но на практике — это способы экономии на налогах, на соцпакете. Это несколько тысяч человек. Эти люди тоже останутся все на своих местах. Хорошая работа. Вообще, большая часть людей в нашей стране аполитична.

— Технически то, что сделали Google и Apple , можно как-то обойти?

— На android чисто теоретически вы можете установить приложение напрямую. Но после заявлений Apple сложно предположить, что приложение может остаться на каком-либо из рынков. Они же заявили про невозможность поддержки экстремистской деятельности. Если они оставляют приложение на других рынках, возникает вопрос о том, что они всё-таки поддерживают экстремистскую деятельность. Вопрос времени. Закроют для всех в случае Apple. Юридически теперь есть возможность подачи исков за поддержку экстремизма, причём вне России. Google никак пока не комментировал ситуацию.

— Что касается блокировок сервисов Google и других , которые многие заметили в последние дни. Это повлияло?

— Безусловно. Это один из инструментов быстрого разрушения их экономической модели. Не можешь достучаться до Google.docs сутками, а работа стоит, — найдешь замену. Когда выяснилось, что Xiaomi якобы блокирует аппараты в Крыму, что было неправдой, эта история очень быстро разрослась, и последующие три дня их продажи упали на 6 % . В понедельник компания выступила, что никого не блокирует. Им пришлось что-то сказать, так как это сказалось на деньгах.

— Эксперты говорят, что Навальный — предлог, а вся цензура будет впереди, вплоть до вырубания YouTube . Мол, технически у нас система контроля уже круче, чем в КНР. Это так?

— Страхи. Мы технически не круче Китая. Они вкладывают принципиально другие деньги в IT. Там политика и экономика построены вокруг контроля за жизнью человека. У нас такого нет. Мы не играем в эти игрушки. Меня за это сильно пинают, но я считаю, что у нас государство на самом деле пытается построить гражданское общество. И делает это последовательно. Но страхи есть. Но сегодня у нас сбалансированный подход. Никто не хочет блокировать YouTube или выгонять Apple. Мы за то, чтобы все играли по одним правилам. Ни одна корпорация не может отказаться от России. Нас нельзя выпилить из мирового порядка...

Оригинальный материал — на 47news