Apple и Google убрали из своих магазинов приложение «Навальный»

Корпорации Google и Apple удалили из Google Play и App Store приложение «Навальный». Об этом 17 сентября сообщила Команда Навального в своём телеграм-канале.



РКН в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям угрожали бы миллионные штрафы.

