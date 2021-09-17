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Apple и Google убрали из своих магазинов приложение «Навальный»

Корпорации Google и Apple удалили из Google Play и App Store приложение «Навальный». Об этом 17 сентября сообщила Команда Навального в своём телеграм-канале.

РКН в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям угрожали бы миллионные штрафы.

Вечером 16 сентября Telegram-бот и сайт «Умного голосования» подверглись хакерской атаке. Примерно через полтора часа команда объявила, что атаку удалось отбить.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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Комментарии (23)

paha
А заеду-ка я сегодня перед банькой с шашлыками и проголосую. В первый раз. Легитимности придам, да и позлю местных неполживцев со светлыми лицами.
Я не люблю гномов. Но орков я не люблю больше. (С)
266229087
Купленые властью за 10 и 15 штук пенсы и вояки проголосуют как надо. Остальные просто не придут на это. Вот и все. Народ достоин своих правителей.
Modest_5e4ce41f7533b
Провокация удалась. Убрав приложение они спровоцировали появление этого имени во всех средствах массовой информации.
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