В Apple объяснили удаление приложения «Навальный»

В американской компании добавили, что приложение содержит «незаконный контент в России». К такому выводу в Калифорнии пришли после решения Генпрокуратуры РФ и столичной прокуратуры о том, то «Навальный» нарушает закон путем вмешательства в выборы.

«Приложение «Навальный», которое распространялось через App Store, продвигало активности <...> экстремистских организаций», — говорится 17 сентября в ответе компании, который в своем Twitter опубликовал Иван Жданов.

Соратник Навального назвал решение «огромной ошибкой».



РКН в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозили бы миллионные штрафы.



* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

