Приложение «Навальный» пропало из Google Play и App Store после беседы с американским послом

«Это [удаление приложения «Навальный»] сделали сами компании [Apple и Google] и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ [Джоном Салливаном], соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», — цитирует 17 сентября РИА Новости заявление главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.
Он уверен, что Apple и Google в этой ситуации сделали «единственно правильный вывод». «Противоправный контент» удалялся и раньше, напомнил Климов.
Из Google Play и App Store пропало приложение «Навальный». Об этом утром 17 сентября рассказали соратники оппозиционера.
РКН в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозили бы миллионные штрафы.
* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019 г. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.