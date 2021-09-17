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Приложение «Навальный» пропало из Google Play и App Store после беседы с американским послом

Сенатор Климов: Удалению приложения «Навальный» предшествовала встреча с послом США

«Это [удаление приложения «Навальный»] сделали сами компании [Apple и Google] и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ [Джоном Салливаном], соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», — цитирует 17 сентября РИА Новости заявление главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.

Он уверен, что Apple и Google в этой ситуации сделали «единственно правильный вывод». «Противоправный контент» удалялся и раньше, напомнил Климов.

Из Google Play и App Store пропало приложение «Навальный». Об этом утром 17 сентября рассказали соратники оппозиционера.

РКН в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозили бы миллионные штрафы.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019 г. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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Комментарии (4)

karbofos
Отличная реклама приложения Навального!
Pupin
За кого голосовать в закс по южному округу?
266231772
Как интересно, вызвали посла США поговорили с ним и тут же частные корпорации решили таки выполнить законы государства на территории которого работают)
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