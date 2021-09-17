Приложение «Навальный» пропало из Google Play и App Store после беседы с американским послом

«Это [удаление приложения «Навальный»] сделали сами компании [Apple и Google] и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ [Джоном Салливаном], соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», — цитирует 17 сентября РИА Новости заявление главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.



Он уверен, что Apple и Google в этой ситуации сделали «единственно правильный вывод». «Противоправный контент» удалялся и раньше, напомнил Климов.

