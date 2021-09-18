В Петербурге голодный наркоман залил курьера газом и отобрал заказ. На злодея вывели камеры

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября, накануне около шести утра в полицию поступило сообщение от 46-летнего курьера. Он рассказал, что привез на улицу Подвойского, 46, продуктовый заказ, но передать его не успел, так как на него напали. Неизвестный распылил ему в лицо жидкость из аэрозольного баллончика, выдернул из рук сумку с продуктами и скрылся.

Десять часов потребовалось сотрудникам полиции, чтобы после просмотра видео с уличных камер найти обидчика курьера. Он оказался голодным наркоманом.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники Невского района смогли найти на записях с уличных камер видеонаблюдения четкий портрет злоумышленника. И уже в 16:00 его задержали дома, в поселке Рощино.

Подозреваемый — 21-летний неработающий мужчина. Его привлекали за нарушение ПДД после католического Рождества в 2019 году на российско-финской границе. А также он трижды попадался на кражах.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Также на молодого человека составили протокол за употребление наркотиков. Решается вопрос об избрании меры пресечения.