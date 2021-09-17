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Путин взял телефон у помощника, чтобы проголосовать на выборах

Президент РФ Владимир Путин использовал для онлайн-голосования на выборах в Госдуму телефон одного из своих помощников. Об этом радиостанции «Говорит Москва» 17 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — сказал Песков.

Ранее Путин заявлял, что у него нет мобильного телефона. Для общения с абонентами он использует другие способы связи. Отметим, что для регистрации в системе электронного голосования необходимы учетная запись на портале «Госуслуги» и номер мобильного телефона российского оператора.

«Фонтанка» писала, что президент РФ отдал свой голос на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Дистанционно проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Комментарии (10)

altnec
Может хватит уже?
Силовики уже под наркозом, пушки заряжены, шлемы начищены.
Только дубинки немытые остались многоразовые.
Cвифт
.... кстати.
--- Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлён, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают 10 число. На это обратил внимание телеканал "Настоящее время".
syshsun
Какой человечище!
Даже на самоизоляции,понимает,что родина в опасности и без его голоса в думу может враг просочиться.
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