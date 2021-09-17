Путин взял телефон у помощника, чтобы проголосовать на выборах

Президент РФ Владимир Путин использовал для онлайн-голосования на выборах в Госдуму телефон одного из своих помощников. Об этом радиостанции «Говорит Москва» 17 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — сказал Песков.



Ранее Путин заявлял, что у него нет мобильного телефона. Для общения с абонентами он использует другие способы связи. Отметим, что для регистрации в системе электронного голосования необходимы учетная запись на портале «Госуслуги» и номер мобильного телефона российского оператора.

