Президент России электронно отдал свой голос на выборах в Госдуму. Об этом 17 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент отметил, что электронное голосование применяется во многих странах мира. Он заявил, что рассчитывает на «активную позицию» избирателей, а также призвал россиян «сделать свой выбор».



Премьер-министр России Михаил Мишустин также проголосовал дистанционно. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отдал голос очно на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ.

