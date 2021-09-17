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Путин проголосовал онлайн

Президент России электронно отдал свой голос на выборах в Госдуму. Об этом 17 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Владимир] Путин проголосовал онлайн», — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент отметил, что электронное голосование применяется во многих странах мира. Он заявил, что рассчитывает на «активную позицию» избирателей, а также призвал россиян «сделать свой выбор».

Премьер-министр России Михаил Мишустин также проголосовал дистанционно. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отдал голос очно на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ.

В Кремле накануне допустили, что президент проголосует электронно. На портал дистанционного голосования в первый день выборов совершили DDOS-атаку.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Хакер! Ну прям хакер! Двумя кнопками проголосовал.. :))
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