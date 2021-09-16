В Кремле допустили, что Путин проголосует электронно

Пресс-секретарь российского президента рассказал, как ушедший на самоизоляцию Владимир Путин будет голосовать на выборах в Госдуму.
«Президент зарегистрировался для электронного голосования», — цитирует 16 сентября заявление Дмитрия Пескова «Эхо Москвы».
В Кремле пообещали проинформировать, каким образом будет голосовать глава государства. При этом Песков допустил, что вряд ли президент выберет «способ, связанный с выходом из самоизоляции».
«Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», — резюмировал представитель Кремля.
Президент РФ 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сдал тест и он «абсолютно здоров».