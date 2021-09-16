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В Кремле допустили, что Путин проголосует электронно

Пресс-секретарь российского президента рассказал, как ушедший на самоизоляцию Владимир Путин будет голосовать на выборах в Госдуму.

«Президент зарегистрировался для электронного голосования», — цитирует 16 сентября заявление Дмитрия Пескова «Эхо Москвы».

В Кремле пообещали проинформировать, каким образом будет голосовать глава государства. При этом Песков допустил, что вряд ли президент выберет «способ, связанный с выходом из самоизоляции».

«Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», — резюмировал представитель Кремля.

Президент РФ 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сдал тест и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (4)

265860568
Штош. Время помолиться Дедушке Нурглу.
fedorsmolov
Чё-то я не понимаю. Они же там все колоты проколоты. Почему тогда болеют? Зачем прятаться, если шмурдяк такой великий?
Аппаратчик мокрой классификации
Update elections set vote="er"
Ага. :)
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