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Путин сдал тест на коронавирус. О результате рассказал Песков

Песков рассказал подробности ухода Путина на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о результате теста на COVID-19 у главы государства.

«Президент России Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров», — цитирует 14 сентября Пескова ТАСС.

По его словам, известно о том, кто заболел в окружении главы государства, однако имён Песков не назвал. Он добавил, что самоизоляция Владимира Путина не повлияет на его работу, хотя очных мероприятий не будет.

Владимир Путин сегодня, 14 сентября, заявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

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Комментарии (9)

07A
Никто, кроме либеральных троллей и не сомневался! Здоровья Вам товарищ Президент! Храни бог Ваше здоровье!
Cashmare
очередной клон, выращенный в сколково, спёкся, требуется замена
Yelda
Наш великий вошь в преддверии выборов снова прячется в бункер. Как предсказуемо.
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