Путин сдал тест на коронавирус. О результате рассказал Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о результате теста на COVID-19 у главы государства.



«Президент России Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров», — цитирует 14 сентября Пескова ТАСС.



По его словам, известно о том, кто заболел в окружении главы государства, однако имён Песков не назвал. Он добавил, что самоизоляция Владимира Путина не повлияет на его работу, хотя очных мероприятий не будет.



Владимир Путин сегодня, 14 сентября, заявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

