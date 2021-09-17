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NYT: Google удалил приложение «Навальный» из-за угрозы уголовного преследования российских сотрудников

Google удалил из магазина приложение «Навальный» после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием его конкретным сотрудникам, работающим в стране. Об этом 17 сентября сообщает The New York Times со ссылкой на близкий к компании источник.

Приложение пропало из Google Play и App Store 17 сентября, в первый день российских парламентских выборов. Сенатор Андрей Климов заявил, что это произошло после беседы представителей компаний с американским послом в России Джоном Салливаном.

В Apple пояснили, что удалили приложение, потому что оно содержит незаконный в России контент и «продвигает активности экстремистских организаций». Кроме того, компания отключила для россиян функцию по обходу блокировок «Частный узел» (Private Relay).

Роскомнадзор в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозили бы миллионные штрафы.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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Комментарии (11)

Alkaline
Окей, а что если лишить русских сотрудников гугла полномочий блокировать контент? Ну и да, угроза посадки - но за что? - Как угроза расстрела за то, что ты оказался заложником.
266184867
Apple пускай тогда идет лесом. Я бойкотирую)
А Google предлагаю понять и простить.
atty
Это больше похоже на правду, по сути кремль открыто сказал, что плевать хотел на закон, надо-посадим, россия.
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