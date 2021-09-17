NYT: Google удалил приложение «Навальный» из-за угрозы уголовного преследования российских сотрудников

Приложение пропало из Google Play и App Store 17 сентября, в первый день российских парламентских выборов. Сенатор Андрей Климов заявил , что это произошло после беседы представителей компаний с американским послом в России Джоном Салливаном.

Google удалил из магазина приложение «Навальный» после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием его конкретным сотрудникам, работающим в стране. Об этом 17 сентября сообщает The New York Times со ссылкой на близкий к компании источник.

В Apple пояснили, что удалили приложение, потому что оно содержит незаконный в России контент и «продвигает активности экстремистских организаций». Кроме того, компания отключила для россиян функцию по обходу блокировок «Частный узел» (Private Relay).



Роскомнадзор в начале сентября заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозили бы миллионные штрафы.



* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

