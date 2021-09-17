FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

После удаления приложения «Навальный» Apple отключила россиянам и функцию обхода блокировок

Компания Apple отключила для россиян функцию по обходу блокировок «Частный узел» (Private Relay)

Apple отключила в России функцию «Частный узел» в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey. Об этом 17 сентября сообщает TJournal.

Private Relay позволял скрыть IP-адрес, а также шифровать трафик, как это делает VPN. Пользователи в России, которые пытаются запустить функцию, сталкиваются с сообщением о ее «недоступности в России» из-за ограничений в законодательстве.

Сегодня, 17 сентября, Apple заблокировала приложение «Навальный». Компания посчитала, что разработка соратников Алексея Навального нарушает законодательство России. Сенатор Андрей Климов уточнил, что удалению предшествовала встреча с послом США.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

hedgehog_
интересно, когда тор начнут блокировать, и поможет ли использование мостов в том случае.
terraquo2
Жадные уроды. Окей - будем и дальше их боинги сбивать, президентов им выбирать, да травить оппонентов на улицах Нью-Йорка! Так держать! Молодцы!
change_it
Запад всегда нас кинет, это еще Солженицын говорил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний