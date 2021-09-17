После удаления приложения «Навальный» Apple отключила россиянам и функцию обхода блокировок

Apple отключила в России функцию «Частный узел» в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey. Об этом 17 сентября сообщает TJournal.



Private Relay позволял скрыть IP-адрес, а также шифровать трафик, как это делает VPN. Пользователи в России, которые пытаются запустить функцию, сталкиваются с сообщением о ее «недоступности в России» из-за ограничений в законодательстве.



Сегодня, 17 сентября, Apple заблокировала приложение «Навальный». Компания посчитала, что разработка соратников Алексея Навального нарушает законодательство России. Сенатор Андрей Климов уточнил, что удалению предшествовала встреча с послом США.

