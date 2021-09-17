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Отпуск под капельницей. Петербургские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Туниса

Более 40 туристов из России пожаловались на рвоту и судороги на отдыхе в Тунисе

Петербургских отпускников объединила беда с животами в Тунисе. Обитатели четырёхзвёздочного отеля вынужденно переехали в больницу. Отдых, призванный укрепить здоровье, только подорвал его.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Наталья 17 сентября, в отеле One Resort El Mansour симптомы отравления почувствовали более 40 человек. В ночь на 13 сентября у многих поднялась температура, рвота и диарея сопровождались судорогами. Наталью вместе с мужем и четырёхлетним ребёнком по страховой отправили в частную клинику. Там они провели под капельницами два дня.

Фото: читательница «Фонтанки» Наталья
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Похожие истории можно найти в отзывах об отеле на сайте Tripadvisor. «Получили пищевое отправление, рвота, диарея. Много туристов с отравлением. Еда ужасная, плита, на которой жарят некоторые блюда в столовой (рестораном это сложно назвать), вся черная, на одном и том же масле жарят по много раз, не меняя. Редко что из еды попадается вкусным, большая часть еды, просто чтобы набить живот, а часто и вовсе несъедобная. В обычной студенческой столовой в России еда в разы вкуснее», — написал Дмитрий.

Фото: скриншот страницы сайта отзывов
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Наталья покупала тур в компании «Пегас Туристик». Стоимость путёвки на троих составила 90 тысяч рублей. Туроператор не смог ей помочь в переселении в другую гостиницу, но вылет на неделю позже оформил. Сейчас семья чувствует себя лучше, продолжает принимать выписанные врачами лекарства. Сегодня их ждёт рейс в Россию.

До компании «Пегас Туристик» дозвониться не удалось. В страховой ERV уточнили, что «не уполномочены комментировать случившиеся случаи». В посольстве России в Тунисе пообещали ответить на запрос письменно.

Фото: читательница «Фонтанки» Наталья
Фото: скриншот страницы сайта отзывов

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Комментарии (3)

265889626
Ну это лучше чем в Крыму.Сервис обалденный,не совок.И дешевле.
Как все тут визжат,что ни за что в России отдыхать не будут,а поедут в любую дыру.Вот и кушайте
lenaF
Наглядная иллюстрация девиза "пипл хавает".
266081655
Вот как отдыхать в недоразвитых странах третьего мира....
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