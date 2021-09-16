СМИ: В Китае более 150 тонн водки утекло со склада из-за землетрясения

Землетрясение в провинции Сычуань на юго-западе Китая привело к утечке более 150 тонн водки, которая хранилась на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую газету «Дии цайцзинбао».



«Как только поступила информация о произошедшем, мы немедленно направили специалистов и спасателей на место происшествия. Мы предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь. Таким образом была устранена опасность его возгорания», — процитировало издание слова главы управления по чрезвычайным ситуациям города Лучжоу Ли Хуагуэя.

