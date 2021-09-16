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СМИ: В Китае более 150 тонн водки утекло со склада из-за землетрясения

Землетрясение в провинции Сычуань на юго-западе Китая привело к утечке более 150 тонн водки, которая хранилась на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую газету «Дии цайцзинбао».

«Как только поступила информация о произошедшем, мы немедленно направили специалистов и спасателей на место происшествия. Мы предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь. Таким образом была устранена опасность его возгорания», — процитировало издание слова главы управления по чрезвычайным ситуациям города Лучжоу Ли Хуагуэя.

По словам источника, крепкий алкоголь хранили в больших керамических емкостях. Более 170 из них треснули из-за сейсмической активности. Для откачивания крепкого алкоголя использовали специальные насосы. Не пострадавшие от землетрясения сосуды с напитком переместили в безопасное место, чтобы устранить угрозу для безопасности граждан.

Сейсмологический центр Китая зафиксировал подземные толчки магнитудой 6,0 16 сентября в 04:33 утра по местному времени в районе города Лучжоу. В населенном пункте проживают более 4,25 млн человек. Из-за природного явления погибли три человека, более 100 получили ранения и травмы. Свыше 70 тысяч горожан эвакуировали.

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Комментарии (1)

264086011
Это ж как так ? Стратегический объект не уберегли...
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