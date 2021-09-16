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Дорожники ограничат проезд по путепроводу на развязке Киевского и Красносельского шоссе

Ремонт дорожного покрытия с 17 сентября внесет коррективы в схему движения в двух районах Петербурга. В Пушкинском ограничения продлятся несколько дней, а во Фрунзенском — до конца ноября.

Как сообщает 16 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 20 сентября ограничивается движение транспорта по Карлинскому путепроводу, проходящему над Киевским шоссе на развязке с Красносельским шоссе. Работы там выполнит АО «ГК «ОМЕГА».

Фото: ГАТИ Петербурга
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До 26 ноября ремонт ограничит проезд по Витебской Сортировочной улице от улицы Салова до Соединительной линии железной дороги. Там проезжую часть будет приводить в порядок ООО «СК "Орион плюс"».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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