Ремонт дорожного покрытия с 17 сентября внесет коррективы в схему движения в двух районах Петербурга. В Пушкинском ограничения продлятся несколько дней, а во Фрунзенском — до конца ноября.



Как сообщает 16 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 20 сентября ограничивается движение транспорта по Карлинскому путепроводу, проходящему над Киевским шоссе на развязке с Красносельским шоссе. Работы там выполнит АО «ГК «ОМЕГА».