Ремонт дорожного покрытия с 17 сентября внесет коррективы в схему движения в двух районах Петербурга. В Пушкинском ограничения продлятся несколько дней, а во Фрунзенском — до конца ноября.
Как сообщает 16 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 20 сентября ограничивается движение транспорта по Карлинскому путепроводу, проходящему над Киевским шоссе на развязке с Красносельским шоссе. Работы там выполнит АО «ГК «ОМЕГА».
До 26 ноября ремонт ограничит проезд по Витебской Сортировочной улице от улицы Салова до Соединительной линии железной дороги. Там проезжую часть будет приводить в порядок ООО «СК "Орион плюс"».