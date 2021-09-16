Былого буйства уже нет. Петербургским любителям тихой охоты больше не приходится из-за нехватки корзин складывать дары природы в футболки и куртки.
Белых осталось мало. Местами пошли трубчатые лисички, но найти их непросто, рассказывают подписчики сообщества «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».
Некоторые грибники уже закрывают сезон. А кто-то вообще возвращается из леса с пустой корзиной.
«Молодых почти нет, гриб трудовой, и очень потрудиться нужно, чтобы его встретить. Следов медведей намного больше, чем встречал в прошлый раз. Сезон белых закрыл, дальше серушки-волнушки», — рассказывает Игорь.
Сотрудники «Фонтанки» тоже ходят за грибами. В специальном репортаже можно ознакомиться с нашими находками, среди которых есть «адский» гриб весом 666 граммов.