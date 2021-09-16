FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Сейчас в космосе — 14 человек. Так много не было еще никогда

Побит рекорд по количеству человек на околоземной орбите

Новый рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг, 16 сентября. Сейчас их 14, сообщает РИА Новости.

Семеро из них — на МКС: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде — командир станции — и француз Тома Песке. На корабле «Шэньчжоу-12» сейчас находятся трое китайцев — Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Кроме того, четверо американцев летят на корабле Crew Dragon в рамках благотворительной миссии Inspiration4: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, ветеран военно-воздушных сил США Кристофер Серброски и медик Хейли Арсенокс.

Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда на орбите находились 13 человек: шестеро — на российской станции «Мир» и семеро — на американском шаттле Endeavour.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний